Israel: un sobreviviente del ataque de Hamás del 7 de octubre se quitó la vida

Roei Shalev, quien se había salvado de la masacre en el festival de música Nova donde el grupo terrorista mató a su novia, compartió un mensaje de despedida en redes sociales. Horas después encontraron su auto prendido fuego y dentro, su cuerpo.

Hamás mató a la novia de Roei

Hamás mató a la novia de Roei, a una amiga de ellos y días después su madre se suicidó. 

En el marco de un acuerdo de paz en la Franja de Gaza, en Israel uno de los sobrevivientes del ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 se quitó la vida. Se trata de Roei Shalev, quien publicó horas antes un mensaje de despedida en sus redes sociales y cuyo cuerpo apareció dentro de un auto prendido fuego.

El regreso de miles de gazatíes tras la entrada en vigor de alto el fuego.
Las impactantes imágenes de los palestinos que regresan a Gaza tras el alto al fuego

En su cuenta de Instagram, Shalev posteo un mensaje donde pedía perdón "lo siento de verdad. Ya no soporto este dolor. Me quemo por dentro y no puedo contenerlo más. Nunca en mi vida había sentido tanto dolor y sufrimiento; tan profundo, ardiente, que me consume por dentro".

Shalev junto a su pareja Mapal Adam y su amiga Hilly Solomon fueron al festival de música Nova el 7 de octubre de 2023, cuando fueron sorprendidos por Hamás. A pesar de que corrieron y se escondieron debajo de un auto, los terroristas los encontraron y les dispararon.

Adam y Solomon murieron en el acto, pero Shalev sobrevivió con dos disparos en la espalda y permaneció tirado siete horas hasta que lo rescataron. Una semana después, su madre se suicidó. "En solo una semana, perdí a tres de las mujeres más importantes para mí en el mundo", expresó en su momento Shalev.

"De verdad que no puedo más. Papá, Lior e Ido, los amo más que a nada en el mundo. Lo siento mucho. Mis amigos en Israel y en todo el mundo, los amo. Keshet, los amo. Por favor, no se enojen conmigo. Nadie me entenderá jamás, porque ustedes no pueden. Solo quiero que este sufrimiento termine. Estoy vivo, pero por dentro, ya estoy muerto", explicó en su posteo en redes sociales.

Amigos y familiares, preocupados tras leer el mensaje, intentaron contactarlo, pero Shalev no respondía. Horas después, las autoridades encontraron su auto envuelto en llamas y, el cuerpo del joven dentro, según medios israelíes, unas cámaras de seguridad captaron las últimas imágenes de Shalev en una estación de servicio cargando un bidón de combustible.

