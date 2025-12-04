Verano 2026: cómo conviene pagar en Brasil para evitar el dólar tarjeta

A través de distintas billeteras cripto y fintech argentinas, los turistas pueden gastar en reales pero pagar en pesos argentinos, evitando el costo del dólar tarjeta.

Con la llegada del verano, miles de argentinos vuelven a elegir Brasil como destino . Pero este año hay una tendencia que crece con fuerza: pagar directamente con Pix , el sistema de transferencias instantáneas más usado del país vecino, sin necesidad de dólares ni tarjetas internacionales . A través de distintas billeteras cripto y fintech argentinas , los turistas pueden gastar en reales pero pagar en pesos argentinos, evitando el costo del dólar tarjeta.

La masividad del turismo argentino hacia Brasil explica por qué este tipo de soluciones de pago ganan terreno. En 2024 viajaron a Brasil 1.953.548 argentinos, consolidando al país vecino como el destino internacional preferido por los viajeros locales. En los primeros diez meses de 2025 la cifra trepó a casi 3 millones de turistas argentinos, un crecimiento interanual superior al 85%.

La gran diferencia no está en el QR ni en la tecnología, sino en el tipo de cambio que aplican estas plataformas.

Cuando un turista paga con tarjeta argentina en Brasil, el consumo cae bajo el régimen del dólar tarjeta, que trepa a $1.915,50 debido a la suma de impuestos (30% PAIS + 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales).

En cambio, cuando se paga con Pix desde una app argentina que convierte pesos a cripto o a reales mediante mercado financiero, que en las últimas semanas rondó los $1.500 (la diferencia supera los 400 pesos por dólar). El impacto es inmediato en cualquier gasto diario pueden costar entre un 20% y 30% menos respecto del pago con tarjeta.

Otra de las ventajas para los turistas:

No hace falta buscar casas de cambio.

Se evitan cajeros y límites de extracción.

Las operaciones son instantáneas y muy seguras.

El comercio recibe reales, pero el turista paga en pesos.

El usuario controla la conversión y evita sorpresas en el resumen de la tarjeta.

Distintas plataformas permiten pagar con Pix usando pesos argentinos como Belo, Fiwind, Cocos, Prex, Lemon, Mercado Pago, Brubank, Binance Pay y Bybit Pay

Cupones de descuentos en tus compras en Brasil

Bybit lanzó una propuesta para quienes deseen probar la plataforma durante las vacaciones con cupones de descuento para compras realizada con Pix en Brasil, o 50% de cashback en tu primera compra con QR en Argentina El reintegro se acredita directamente en la cuenta de Bybit del usuario.

“Este lanzamiento responde directamente a la necesidad de nuestros usuarios de usar cripto de forma práctica en su vida diaria. Ahora podemos ofrecer una experiencia mucho más completa: no solo invertir o ahorrar en cripto, sino también pagar en la vida real de forma rápida, simple y segura”, afirmó Patricio Mesri, CEO de Bybit para América Latina.

El ejecutivo aclaró que esta función está habilitada “para cualquier usuario de Bybit en el mundo que viaje a Brasil y opere con QR”, destacando que los pagos internacionales con cripto se están volviendo una herramienta cotidiana.

Mesri, a cargo de la operaciones en Latinoamérica de la segunda exchange más grande del mundo -con 40.000 millones de dólares operados por día- sostuvo que “los activos digitales empiezan a convertirse en parte de la vida cotidiana en América Latina, especialmente en lugares donde la inflación y los pagos internacionales siguen siendo difíciles”.

Cómo pagar con Pix en Brasil

Elegí una billetera compatible con Pix: cargás pesos o criptomonedas (según la plataforma).

En Brasil, seleccioná pago con Pix: el comercio mostrará un QR o te dará su chave Pix (mail, teléfono o clave alfanumérica).

Escaneá o ingresá la clave: la app te muestra el total en reales, el tipo de cambio aplicado y el monto equivalente en pesos.

Confirmá: el pago se acredita en segundos y queda registrado como cualquier operación local.

Es prácticamente lo mismo que pagar un QR en Argentina, solo que del otro lado se acreditan reales.

¿Conviene usar Pix desde Argentina para pagar en Brasil?

Para la temporada 2026, la respuesta está clara para muchos viajeros: sí. Entre el mejor tipo de cambio, la simplicidad del QR y las promociones de las plataformas digitales, Pix se consolidó como la forma más práctica y económica de pagar en Brasil sin depender del dólar tarjeta.