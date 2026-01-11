Tzachi Baverman fue acusado de obstruir una investigación sobre una presunta filtración de información a un diario alemán. Era el candidato a embajador en el Reino Unido.

La policía de Israel detuvo a Tzachi Baverman, jefe de gabinete del primer ministro Benjamín Netanyahu. El arresto se da en el marco de una causa que investiga un presunto intento de entorpecer una investigación judicial por la filtración de material confidencial al diario alemán Bild.

La terrible acusación contra un actor de High School Musical: ya está detenido

De acuerdo con lo que contaron medios locales, el operativo incluyó el despliegue de más de 400 efectivos para dar con el paradero y el efectivo arresto del alto funcionario del Primer Ministro de Israel.

A través de un comunicado oficial, las fuerzas de seguridad informaron sobre la detención de “un alto funcionario de la oficina del primer ministro” , quien fue trasladado para ser interrogado bajo sospecha de obstrucción de la investigación.

Poco después, medios locales identificaron al detenido como Baverman, recientemente designado para asumir como embajador de Israel en el Reino Unido.

Según lo que informó la prensa israelí, la detención se produjo luego de que Eli Feldstein, exasesor de Netanyahu, declarara que Baverman le habría garantizado la posibilidad de frenar una investigación que él conocía desde hacía meses , aun antes de que el caso se hiciera público. La causa está vinculada a la difusión no autorizada de información clasificada al medio alemán.

Benjamín Netanyahu Más problemas para Benjamín Netanyahu tras la detención de su jefe de Gabinete

El jefe de la oposición, Yair Lapid, reclamó que se suspenda de manera inmediata su designación como embajador en Londres. “No puede representar a Israel en uno de los países más influyentes de Europa alguien sospechado de interferir en una investigación vinculada a la seguridad nacional”, sostuvo el dirigente opositor en su cuenta de X.

Feldstein también está bajo investigación, junto a otro exasesor del primer ministro, por el denominado caso Qatargate, que indaga presuntos pagos provenientes de Qatar para promover una campaña mediática favorable a ese país en Israel.

Si bien a Benjamín Netanyahu no lo salpica esta causa, sí enfrenta otros procesos judiciales relacionados con hechos de corrupción.