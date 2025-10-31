Masacre en Río de Janeiro: familiares de las víctimas marchan para pedir justicia

La manifestación se lleva a cabo en las calles donde el el miércoles fueron contabilizados los cuerpos de las víctimas en la guerra narco contra el Comando Vermelho. Fuerte pedido de justicia y cuestionamientos al gobernador bolsonarista Claudio Castro.

Las protestas se llevan en las calles de Río de Janeiro.

Familiares de las víctimas asesinadas en la masacre de Río de Janeiro llevan a cabo nuevas protestas en las afueras de la favela Penha, donde el miércoles fueron contabilizados los cuerpos de las personas asesinadas en la guerra narco contra el Comando Vermelho. Reclaman justicia y piden por la renuncia del gobernador bolsonarista Claudio Castro.

El periodista de C5N Adrián Salonia viajó hasta el lugar para realizar una cobertura especial de lo sucedido en la ciudad carioca luego de que el martes estalle el la noticia por la fallida "Operación Contención" implementadas por las fuerzas de seguridad local que se enfrentó con el clan narco dejando el saldo de al menos 130 muertos.

Se trató de la operación más sangrienta de la historia de Brasil . La estrategia policial consistió en infiltrar las comunidades y establecer un cerco con agentes del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), bloqueando la ruta de escape de los sospechosos a través del bosque circundante, conocido como Mata da Pedreira.

Fue precisamente en el área boscosa donde se habrían registrado los enfrentamientos más violentos, junto con posteriores indicios de tortura y ejecución, según los testigos que acudieron a rescatar los cuerpos en las primeras horas. Un residente de 25 años, que prefirió mantener su anonimato, describió a Agência Brasil que ingresó al bosque a las 3 de la madrugada y la policía intentó impedir la ayuda.

Alrededor de unas 20 mujeres realizaron esta tarde una protesta frente a la morgue judicial de Río de Janeiro , en reclamo de la entrega de los cuerpos sin vida de sus familiares que fueron asesinados a principios de esta semana por la policía civil y militar, en el marco de un operativo contra Comando Vermelho , una banda del crimen organizado con fuerte presencia en Brasil, en los complejos de las favelas Penha y Alemão. Las manifestantes, quienes cortaban la circulación de la avenida, fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad cariocas con palos y gas lacrimógeno.

"Ya pasaron tres días. Solo queremos identificarlos y llevarlos a nuestras casas. Estamos cansadas", vociferó una de las mujeres, en diálogo con Adrián Salonia, el cronista de C5N presente en Río de Janeiro.

Embed - HOMENAJE a los POLICÍAS CAÍDOS en RÍO

En la protesta también estuvieron presentes diferentes referentes de la política local, ya que denunciaron que el operativo ordenado por el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, fue una masacre.

"Estamos en un momento en que la comunidad perdió a sus familiares porque fueron asesinadas más de 150 personas entre 15 y 30 años. Solo fueron entregados 60 cuerpos. Es la mayor tragedia de la historia de Brasil", aseguró Reimont Luiz Otoni, presidente de la comisión de Derechos Humanos del Congreso de Diputados.

Una de las mujeres que protagonizó la protesta frente a la morgue judicial de Río de Janeiro aseguró que le mataron a su hijo de 19 años y denunció que "la policía le cortó la cabeza y la exhibió como un trofeo".

Por otra parte, los cuerpos de los cuatro policías muertos durante el operativo desplegado en los complejos de Penha y Alemão ya fueron entregados a sus familiares y hasta pudieron realizar el correspondiente velatorio.

Finalmente, la policía militar de Río Janeiro les tiró gas lacrimógeno a las mujeres, quienes perdieron a sus seres queridos en el operativo del martes y reclamaban que les entregaran sus cuerpos, para dispersarlas y liberar el tránsito frente a la morgue judicial. También hubo golpes con palos y corridas.

NOTICIA EN DESARROLLO.-