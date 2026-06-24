24 de junio de 2026 Inicio
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Balotaje en Perú: Keiko Fujimori logra una ventaja irreversible sobre Roberto Sánchez en el último tramo del conteo

La diferencia es de 44.000 votos y, de mantenerse la tendencia, la hija del dictador Alberto Fujimori será la presidenta de Perú. Qué dijo la Oficina Nacional de Procesos Electorales y cuántas actas restan por escrutar.

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Keiko Fujimori

Keiko Fujimori, candidata a presidenta de Perú.

Con el 99,87% de las actas escrutadas, Keiko Fujimori aventaja a Roberto Sánchez por 44.109 votos en el balotaje del 7 de junio, según el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). De mantenerse esta tendencia tras el escrutinio de las 121 actas restantes, la hija del dictador Alberto Fujimori se convertirá en presidenta de Perú.

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El Jurado Electoral Especial (JEE) deberá analizar las actas que restan para oficializar el resultado de la segunda vuelta en Perú. Hasta el momento, Fujimori reunió 9.207.625 votos (50,120%) y Sánchez 9.163.516 sufragios (49,880%) de Sánchez.

Si el resultado se confirma en la proclamación oficial, Fujimori, de 51 años, asumiría el próximo 28 de julio un mandato de cinco años en un país marcado por una década de inestabilidad política, con ocho presidentes en los últimos diez años.

El conteo del balotaje entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en Perú.

El conteo del balotaje entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en Perú.

La clave en el resultado fue el voto en el exterior porque funcionó como un paracaídas para la candidata derechista, permitiéndole tomar la delantera cuando el recuento se acercaba al cierre.

La ONPE informó que está a la espera de las resoluciones de los Jurados Electorales Especiales sobre las actas observadas para completar el cómputo definitivo. "Una vez recibidas, nuestro personal procederá con su procesamiento e incorporación inmediata al cómputo oficial, con lo cual se completaría el 100 % de actas contabilizadas", señaló el organismo en un comunicado.

La denuncia de "fraude" de Roberto Sánchez y la respuesta de Keiko Fujimori

El líder de Juntos por el Perú y heredero político del expresidente Pedro Castillo, endureció su discurso en las últimas horas y denunció un "fraude en desarrollo" sin presentar pruebas públicas que lo respalden. Su principal reclamo fue que las actas del exterior no se habrían digitalizado de forma inmediata, como en la primera vuelta, y que eso habría favorecido al fujimorismo.

Sin embargo, un jurado electoral de Lima rechazó por improcedente la petición de anular los votos del exterior. La solicitud había llegado fuera de plazo y sin pagar la tasa correspondiente, por lo que no prosperó.

Sánchez anunció además que no reconocería un eventual gobierno de Fujimori y convocó a movilizaciones para este sábado en defensa de lo que calificó como la voluntad popular. "Apelaremos a la lucha de resistencia patriótica y popular", afirmó.

Desde su local partidario en San Isidro, Fujimori calificó las denuncias de "acusaciones que no tienen pruebas" y dijo que el objetivo era "seguir sembrando dudas" y "meter cizaña".

Consultada sobre si Sánchez debería aceptar el resultado, la hija de Alberto Fujimori sostuvo que es una "decisión personalísima" y añadió que ella, que ha estado "en el otro lado" en tres oportunidades, siempre reconoció los resultados electorales.

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