24 de junio de 2026 Inicio
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Donald Trump amenazó con suspender el diálogo con Irán si cobra peajes en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos posteó en su red social, Truth Social. Pakistán, el mediador de las negociaciones, confirmó que las conversaciones se retomarán el martes que viene.

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Donald Trump y una nueva amenaza a Irán.

Donald Trump y una nueva amenaza a Irán.

Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que Irán garantizó a Washington que no tiene intenciones de cobrar peajes, tarifas de seguros ni ningún otro tipo de arancel a los buques que transitan por el estratégico Estrecho de Ormuz.

Donald Trump junto a Keir Starmer.
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A través de su red social, Truth Social, Trump detalló la postura transmitida por el país persa: "Irán ha informado a Estados Unidos que, a pesar de las noticias falsas que, con ánimo de crear problemas, afirman lo contrario, 'Irán no busca ni recibe peajes, ni costos de seguro, ni ningún otro cargo de ningún tipo a los barcos que viajan por el estrecho de Ormuz'".

Acto seguido, el presidente norteamericano fue categórico respecto al futuro del diálogo: "¡Si esta es información falsa, las negociaciones terminarían, inmediatamente!".

Medio Oriente: Pakistán y Qatar consolidan la mediación

En Islamabad se reportaron avances en la vía diplomática. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Pakistán, Tahir Andrabi, anunció que las conversaciones a nivel técnico entre Estados Unidos e Irán se reanudarán el próximo martes, luego de una pausa temporal.

Pakistán, que actúa como uno de los principales mediadores en el conflicto junto a Qatar, confirmó que ambas naciones mantendrán un contacto estrecho con los equipos técnicos de las dos potencias durante las próximas semanas. El objetivo principal de este acompañamiento es garantizar la aplicación efectiva del Memorándum de Entendimiento (MOU) de paz firmado recientemente.

Conflicto en Medio Oriente: crece la confianza en la vía diplomática

De acuerdo con las declaraciones de Andrabi en su rueda de prensa semanal, tanto el diseño del MOU de paz como la primera ronda de conversaciones bilaterales, que se desarrolló en Suiza, han servido para reforzar la confianza en el diálogo y la diplomacia. Para las naciones mediadoras, estos siguen siendo los instrumentos más eficaces para resolver disputas complejas y encauzar los conflictos por vías estrictamente pacíficas.

Finalmente, el portavoz pakistaní aprovechó la instancia para agradecer el reconocimiento y los comentarios alentadores de la comunidad internacional hacia el rol constructivo que ha asumido su país para promover la paz regional y reducir las tensiones en Oriente Medio, extendiendo también su gratitud a todos los aliados que respaldaron las labores de mediación.

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