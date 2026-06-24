Donald Trump amenazó con suspender el diálogo con Irán si cobra peajes en el estrecho de Ormuz El presidente de Estados Unidos posteó en su red social, Truth Social. Pakistán, el mediador de las negociaciones, confirmó que las conversaciones se retomarán el martes que viene. Por Agregar C5N en









Donald Trump y una nueva amenaza a Irán. Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que Irán garantizó a Washington que no tiene intenciones de cobrar peajes, tarifas de seguros ni ningún otro tipo de arancel a los buques que transitan por el estratégico Estrecho de Ormuz.

A través de su red social, Truth Social, Trump detalló la postura transmitida por el país persa: "Irán ha informado a Estados Unidos que, a pesar de las noticias falsas que, con ánimo de crear problemas, afirman lo contrario, 'Irán no busca ni recibe peajes, ni costos de seguro, ni ningún otro cargo de ningún tipo a los barcos que viajan por el estrecho de Ormuz'".

Acto seguido, el presidente norteamericano fue categórico respecto al futuro del diálogo: "¡Si esta es información falsa, las negociaciones terminarían, inmediatamente!".

Medio Oriente: Pakistán y Qatar consolidan la mediación En Islamabad se reportaron avances en la vía diplomática. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Pakistán, Tahir Andrabi, anunció que las conversaciones a nivel técnico entre Estados Unidos e Irán se reanudarán el próximo martes, luego de una pausa temporal.

Pakistán, que actúa como uno de los principales mediadores en el conflicto junto a Qatar, confirmó que ambas naciones mantendrán un contacto estrecho con los equipos técnicos de las dos potencias durante las próximas semanas. El objetivo principal de este acompañamiento es garantizar la aplicación efectiva del Memorándum de Entendimiento (MOU) de paz firmado recientemente.