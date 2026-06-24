24 de junio de 2026 Inicio
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Tragedia del skatepark de Mar del Plata: le robaron el celular a uno de los heridos mientras esperaba la ambulancia

Se trata de un adolescente de 15 años, novio de Guadalupe Merlos, la joven de 18 que murió tras haber sido embestida por el colectivo.

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El accidente de la rambla se cobró una víctima fatal y ocho heridos.

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Uno de los heridos en el trágico accidente ocurrido el lunes frente al skatepark de playa Bristol, en Mar del Plata, sufrió el robo de su celular y su campera mientras estaba en el suelo esperando asistencia médica. Se trata de Julián Gómez, un adolescente de 15 años, novio de Guadalupe Merlos, la joven de 18 que murió tras haber sido embestida por el colectivo.

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El hecho ocurrió a los pocos segundos del accidente, momento en el cual individuos no identificados aprovecharon su vulnerabilidad para sustraerle sus pertenencias. Actualmente, el adolescente permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Según el reporte clínico, el paciente evoluciona de forma favorable luego de las graves lesiones provocadas por el impacto del ómnibus.

De acuerdo con los testimonios recabados por las autoridades, tras el choque, el menor entregó su celular desbloqueado a un sujeto con el objetivo de alertar a su familia. A escasos metros se encontraba su novia sin vida.

La investigación del suceso quedó a cargo de los efectivos de la subcomisaría Casino. El entorno del joven busca recuperar el dispositivo por su alto valor sentimental, ya que contiene fotografías y recuerdos recientes junto a la víctima fatal.

A través de las redes sociales, sus familiares expresaron un profundo repudio ante la actitud de los autores del robo. Explicaron el enorme esfuerzo económico necesario para adquirir el equipo telefónico sustraído y lamentaron la absoluta falta de empatía ante semejante tragedia.

"Llamaron al primo diciendo que Julián había tenido un accidente y después apagaron el celular y sacaron un chip. Era un Iphone 11 que le costó a la mamá comprárselo y les tendría que dar vergüenza aprovecharse de una situación así para sacarle el celular y la campera falsos chorros son una manga de rastreros hdp", publicó una prima de Julián Gómez en instagram.

"Si alguien sabe quién estaba con Julián en el momento que pasó el accidente, porque los supuestos compañeros que estaban con él aprovecharon la situación en la que se encontraba y le rastrearon el celular y la campera, no pueden ser tan hdp, se tiene que saber quiénes son las ratas ésas", agregó.

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