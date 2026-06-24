Tragedia del skatepark de Mar del Plata: le robaron el celular a uno de los heridos mientras esperaba la ambulancia Se trata de un adolescente de 15 años, novio de Guadalupe Merlos, la joven de 18 que murió tras haber sido embestida por el colectivo. Por Agregar C5N en









El accidente de la rambla se cobró una víctima fatal y ocho heridos.

Uno de los heridos en el trágico accidente ocurrido el lunes frente al skatepark de playa Bristol, en Mar del Plata, sufrió el robo de su celular y su campera mientras estaba en el suelo esperando asistencia médica. Se trata de Julián Gómez, un adolescente de 15 años, novio de Guadalupe Merlos, la joven de 18 que murió tras haber sido embestida por el colectivo.

El hecho ocurrió a los pocos segundos del accidente, momento en el cual individuos no identificados aprovecharon su vulnerabilidad para sustraerle sus pertenencias. Actualmente, el adolescente permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Según el reporte clínico, el paciente evoluciona de forma favorable luego de las graves lesiones provocadas por el impacto del ómnibus.

De acuerdo con los testimonios recabados por las autoridades, tras el choque, el menor entregó su celular desbloqueado a un sujeto con el objetivo de alertar a su familia. A escasos metros se encontraba su novia sin vida.

La investigación del suceso quedó a cargo de los efectivos de la subcomisaría Casino. El entorno del joven busca recuperar el dispositivo por su alto valor sentimental, ya que contiene fotografías y recuerdos recientes junto a la víctima fatal.

A través de las redes sociales, sus familiares expresaron un profundo repudio ante la actitud de los autores del robo. Explicaron el enorme esfuerzo económico necesario para adquirir el equipo telefónico sustraído y lamentaron la absoluta falta de empatía ante semejante tragedia.