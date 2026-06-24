A 26 años de la muerte de Rodrigo, su ex Patricia Pacheco recordó la noche del accidente

La muerte del cuartetero dejó una huella imposible de borrar. En conversación con Puro Show, la ex pareja recordó la trágica noche y una de sus revelaciones, dejaron más dudas que certezas.

Durante una entrevista con Puro Show, Patricia Pacheco, madre de Ramiro, el hijo que tuvo con Rodrigo, recordó las últimas horas del cantante y reveló detalles desconocidos sobre aquella trágica noche. El testimonio surgió en el marco de una investigación realizada por el periodista Matías Vázquez para el ciclo.

Según relató Patricia, las horas previas al accidente ella se encontraba en el departamento que el cantante le había regalado a Ramiro cuando un empleado del músico pasó a buscarla para acompañarlo, a pesar de que no tenia ganas, ella fue. Aseguró que no estaba convencida de hacerlo, "yo no quería ir, tampoco quería ir a Uruguay. Estaba un poco asustada. Estábamos recuperando el vínculo y yo ya no tenía ganas de seguir acompañándolo en los viajes", confesó Patricia.

Pese a eso, decidió subirse al auto y fue al restaurante El Corralón, donde encontró una mesa con Rodrigo, Pepe Parada, Fernando Olmedo y Karina Jelinek. "No me podía separar de él, era como un vínculo sagrado", recordó con una sonrisa en el rostro.

Del restaurant partieron hacia el boliche Escándalo en La Plata, ella recuerda que en el boliche no la pasó muy bien, ya que recibió, miradas y malos comentarios, “no aguantaban que Rodrigo tenga un hijo”, declaró.

Según relató, Rodrigo volvió en la camioneta roja y que ahí “consumió cocaína” y continu ó, "la única vez que lo vi tomar esa noche fue al regreso, en la camioneta. Lo hizo para convidar”, afirmó sin vueltas.

Según relató Patricia Pacheco, antes del accidente Rodrigo se detuvo cerca de un peaje porque no tenía la tarjeta para pasar. En ese momento, sacó la droga, hizo una pausa y luego continuó el viaje. Tras cruzar el peaje, se encontró con otra camioneta, conducida por Alfredo Pesquera. De acuerdo a su versión, Rodrigo intentó sobrepasar varias veces, pero el otro vehículo no le daba espacio para hacerlo. Convencido de que podía realizar la maniobra con seguridad, aceleró para intentar adelantarlo. Sin embargo, perdió el control de la camioneta, realizó un brusco volantazo y el vehículo comenzó a dar varios tumbos antes de terminar vlcado en la autopista.

La camioneta de Rodrigo

Luego sobre el momento del impacto, Patricia recordó que todo ocurrió en cuestión de segundos. Al darse cuenta que la camioneta se descontrolaba, intentó proteger a su hijo abrazándolo y le cubrió la cabeza. Mientras el vehículo zigzagueaba de un lado a otro en medio del intento de sobrepaso, sintió un fuerte volantazo y luego una serie de vuelcos extremadamente violentos que terminaron en la tragedia.

Cuando la camioneta se detuvo, Patricia estaba en shock, la policía llegó y luego llevaron a todos al hospital, hasta ese momento Patricia no sabía que el cantante había muerto en ese accidente, se enteró después por televisión, “vi una imagen de Rodrigo parado de pie, como despidiéndose, y después lo vi muerto en la pantalla. Ahí empecé a tener un shock porque era todo como una locura".

Patricia junto a Rodrigo, antes del fatal accidente.

A 26 años de la muerte, es un capítulo que no logra cerrar, “a nadie le faltaban ganas de matar a Rodrigo, pero no puedo dar la respuesta sobre si lo mataron o no", afirmó. Luego agregó algo que hiela la sangre, “cuando lo conocí, él ya sabía todo. Ya estaba viviendo pero sabiendo que no estaba vivo, sabía que se iba a morir, como que lo iban a matar”, afirmó a modo de cierre.