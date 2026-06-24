24 de junio de 2026 Inicio
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Francia: encontraron un cuadro atribuido a Picasso durante un operativo antinarco

Durante un operativo antidrogas, la Policía encontró por casualidad un cuadro atribuido al artista español, una obra única y de enorme valor histórico. Expertos se encuentran analizándola para probar su autenticidad.

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Pablo Picasso y Marie-Thérèse Walter. Al lado

Pablo Picasso y Marie-Thérèse Walter. Al lado, el supuesto retrato auténtico. 

Un cuadro atribuido a Pablo Picasso fue hallado en la casa del familiar de un narcotraficante en medio de un operativo antidrogas llevado a cabo en París. Las autoridades se encuentran investigando si se trata de un retrato de Marie-Thérèse Walter, musa y compañera sentimental del artista entre 1927 y 1935.

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Un operativo de allanamiento en la vivienda de la tía de un narco en Champigny-sur-Marne, en las afueras de París, terminó revolucionando el mundo del arte. El descubrimiento se produjo el 15 de junio en la casa donde, además, se incautaron 17 kilos de cannabis, prendas de lujo valuadas en unos 200.000 euros y cerca de 7.000 euros en efectivo.

Las autoridades informaron que la obra apareció de forma casual mientras los agentes inspeccionaban el inmueble. Aunque la Fiscalía aún no confirmó oficialmente la autenticidad de la pintura, la revista Vanity Fair señaló que podría tratarse de un retrato de Marie-Thérèse Walter.

Según las primeras pruebas, el lienzo habría sido sustraído a una coleccionista de Singapur por un trabajador de un depósito de arte en París, quien alegó haberlo hecho para poner en evidencia fallas en los sistemas de seguridad de la firma.

Por su parte, la Justicia francesa abrió un expediente por hurto y encubrimiento. El supuesto responsable de la extracción y otras tres personas permanecen bajo investigación, mientras especialistas examinan la obra para certificar su autenticidad y esclarecer su procedencia.

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