Azerbaiyán mantiene bloqueado el Corredor de Lachín y los armenios de Artsaj resisten el hambre y el frío

Miles de armenios que viven en Nagorno Karabagh no pueden entrar ni salir de la región porque el régimen Ilham Aliyev cortó la única carretera que la une a Armenia y desde allí con el resto del mundo: el Corredor de Lachin.

En los pasados 37 días solo el Comité Internacional de la Cruz Roja y un número muy limitado de vehículos de las fuerzas de paz rusas pudieron atravesar el Corredor de Lachín, lo cual evidentemente no puede ni siquiera satisfacer una ínfima parte de las necesidades vitales diarias de 120.000 personas.

El bloqueo de la ruta de supervivencia de Nagorno Karabaj constituye no solamente un crimen de guerra según el Estatuto de Roma y una grave violación del derecho internacional humanitario, sino que también viola la Declaración tripartita del 9 de noviembre de 2020, cuyo artículo 6 dispone que Azerbaiyán debe garantizar la libre circulación por el Corredor de Lachín de personas, medios de transporte y cargamentos. El mismo artículo que regula el estatus del corredor, determina que el corredor debe permanecer bajo el control de las fuerzas de paz rusas.

"Hace 37 días que los 120.000 habitantes de Nagorno Karabaj, armenios, entre ellos 30.000 niños, están viviendo bajo una amenaza existencial. No tienen acceso a alimentos, recursos energéticos, medicamentos y otros elementos vitales. Más de 400 toneladas de suministros no pueden ingresar diariamente a Nagorno Karabaj", indicó la embajada de Armenia en un comunicado.

Nagorno Karabaj, otra región caliente.

Al mismo tiempo, manifestaron que "desde el 20 de enero, en Nagorno Karabaj los alimentos se repartirán con cupones. El peligro de desnutrición e inanición es inminente. Se está implementando una explícita política de limpieza étnica"

"Los derechos a la libertad de movimiento, a la salud, a la educación, entre otros, están siendo vulnerados. Hay familias que están separadas desde hace días porque sus integrantes quedaron en distintos lados del bloqueo", denunciaron.

Azerbaiyán cortó el suministro de gas, de electricidad e internet a Artsaj. Mientras que, gracias a los llamamientos de la comunidad internacional, se restableció el suministro de gas y de internet, el suministro de electricidad sigue interrumpido. Y solamente a través de sus propias centrales de generación eléctrica, la población de Artsaj puede tener electricidad un par de horas por día. El 17 de enero, Azerbaiyán volvió a cortar el suministro de gas a Nagorno Karabaj, para aumentar la presión sobre una población que se encuentra en un estado de vulnerabilidad extrema.

Según el comunicado del Comité Internacional de la Cruz Roja, desde el momento del bloqueo hasta el 12 de enero, 21 personas, en estado grave de salud, fueron transportadas desde Artsaj a Ereván con la asistencia del CICR.

La embajada de Armenia denuncia la violación de los derechos humanos por el bloqueo de Azerbaiyán

Por otra parte, desde la embajada indicaron que el 20 de diciembre de 2022, con la iniciativa de Armenia, se convino una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde gran parte de los estados miembros llamaron a terminar el bloqueo y permitir el acceso de las organizaciones internacionales a Nagorno Karabaj.

Numerosos estados, entre ellos Francia, Estados Unidos, Canadá, Grecia, los Países Bajos, la Unión Europea, etc. y organizaciones internacionales hicieron llamamientos inequívocos dirigidos a Azerbaiyán acerca de la necesidad de terminar inmediatamente el bloqueo del Corredor de Lachín.

Las organizaciones más prestigiosas de Derechos Humanos, entre ellos Freedom House, Human Rights Watch, Amnesty International, emitieron comunicados acerca de las desastrosas consecuencias del bloqueo e hicieron llamamientos a terminarlo. El Instituto Lemkin llamó a prevenir un genocidio en Nagorno Karabaj.

Armenia informó a la Corte Internacional de Justicia y al Tribunal Europeo de los DDHH acerca del bloqueo ilegal de parte de Azerbaiyán y la consecuente y continua violación de los derechos humanos de la población de Artsaj.

El 15 de enero el Tribunal Europeo de los DDHH, en base a la solicitud de Armenia, le concedió a Azerbaiyán un plazo de 5 días para responder, después de lo cual el Tribunal emitirá una decisión. Simultáneamente, el Tribunal Europeo envió una notificación al Comité de Ministros para que monitoree que Azerbaiyán desbloquee el corredor.

Los intentos de limpiezas étnicas por parte de Azerbaiyán y la política antiarmenia no son otra cosa que una clara evidencia de que Azerbaiyán no solamente no puede garantizar la convivencia pacífica con la población armenia de Artsaj, sino que también constituye en si mismo una amenaza directa para la seguridad y la integridad física de ese pueblo.