Qué decía el manifiesto que dejó Cole Tomas Allen antes del intento de atentado contra Donald Trump

Desde la Casa Blanca aseguraron que el atacante había enviado dicho documento a sus familiares antes del hecho y explicaba las razones para atacar el presidente de Estados Unidos.

A días del intento de atentado contra Donald Trump , confirmaron la existencia de un manifiesto que había dejado el atacante, Cole Tomas Allen , donde declaraba que no solo quería agredir al presidente de los Estados Unidos, sino también a funcionarios del Gobierno.

Trump negó las acusaciones del atacante en su manifiesto: "No soy un pedófilo"

La Casa Blanda informó que la familia del sospechoso alertó a la policía sobre la existencia de la carta minutos antes del incidente que el propio docente de 31 años les había enviado poco antes del hecho. Fue su hermano quien notificó al Departamento de Policía de New London, en Connecticut.

“Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes” , se lee en el inicio del documento, donde también detalló que planeaba atacar a integrantes de la Administración de Trump siguiendo un orden jerárquico “del más alto al más bajo”.

De acuerdo al manifiesto al que tuvo acceso The New York Post, Allen explicaba que desde hacía tiempo evaluaba la posibilidad de actuar contra el mandatario norteamericano, aunque aún no había encontrado el momento adecuado. Además, indicó que su decisión se debe a una responsabilidad personal: “Lo que hacen mis representantes tiene su reflejo en mí. Siento rabia al pensar en todo lo que ha hecho esta Administración”.

Por otro lado, detalló que “ para minimizar las bajas, usaré perdigones en lugar de balas (tienen menor penetración a través de las paredes)” y había aclarado que estaba dispuesto a matar a todos los presentes en las instalaciones del hotel con tal de lograr su acometido: “ Seguiría pasando por casi todos los presentes para llegar a los objetivos si fuera absolutamente necesario (partiendo de la base de que la mayoría de la gente eligió asistir a un discurso de un pedófilo, violador y traidor, y por lo tanto son cómplices)”.

Cole Allen manifiesto

En el escrito, firmado como “el asesino federal amistoso”, también agregó: “Si alguien tiene curiosidad por saber cómo se siente hacer algo así: es horrible. Me dan ganas de vomitar; me dan ganas de llorar por todas las cosas que quería hacer y que nunca haré, por todas las personas cuya confianza traicioné”.

El sospechoso, Cole Tomas Allen, se encuentra detenido y enfrenta cargos federales mientras se peritan pruebas, dispositivos electrónicos y el material secuestrado para determinar el alcance real del plan.

Escopeta, pistola y múltiples cuchillos: el arsenal del atacante en el atentado contra Donald Trump

Después del atentado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dio a conocer un informe preliminar de la Policía Metropolitana de Washington aportó nuevos detalles sobre el intento de atentado contra el mandatario durante la cena anual de corresponsales en la Casa Blanca.

Las autoridades señalaron que el individuo se alojaba en el mismo hotel donde se desarrollaba el evento y que habría actuado sin cómplices. En ese marco, se procedió a asegurar una habitación vinculada a la investigación.

De acuerdo con información difundida por NBC News, el detenido sería un hombre de aproximadamente 30 años, oriundo de California, sin antecedentes penales ni registros previos en las agencias de seguridad de la capital estadounidense.

Además, la fiscal federal para Washington D. C., Jeanine Pirro, informó que el sospechoso enfrenta cargos por uso de arma de fuego durante un delito violento y por agresión a un agente federal con un arma peligrosa.