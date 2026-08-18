Impactante video: así baleaban a la expareja de Fernando Cerimedo Trascendieron imágenes de las cámaras de seguridad del hotel de Santa Cruz de la Sierra donde la activista fue atacada a tiros. Nadia Beller recibió tres disparos y permanece internada. El exasesor de Javier Milei fue detenido cuando intentaba viajar a Buenos Aires. Por Agregar C5N en









Un video de las cámaras de seguridad permitió reconstruir el momento en que Nadia Beller fue atacada a tiros en un hotel de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Las imágenes muestran la secuencia del atentado contra la activista boliviana, quien recibió tres disparos y se encuentra internada en un centro médico.

El ataque ocurrió durante la noche del lunes en un hotel ubicado en la zona del Canal Isuto. En el video se ve que los agresores llegaron vestidos como repartidores de una aplicación de delivery y, tras concretar el ataque, escaparon en una moto.

Las nuevas imágenes se conocieron horas después de la detención de Fernando Cerimedo, expareja de Beller y exasesor de Javier Milei, señalado por la Policía boliviana como uno de los principales sospechosos de la investigación.

Cerimedo fue detenido durante la madrugada de este martes en el aeropuerto internacional Viru Viru, cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Buenos Aires. Luego fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), donde quedó a disposición de los investigadores.

Se conocieron imágenes del ataque a Nadia Beller



Recibió tres balazos y se encuentra hospitalizada.



Fernando Cerimedo, su expareja y exasesor de Javier Milei, está acusado por su presunta vinculación con el ataque armado.



#C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/6aeKhYowjL — C5N (@C5N) August 18, 2026 El presunto vínculo de Cerimedo en el ataque a Beller La Justicia boliviana intenta determinar si Cerimedo tuvo algún tipo de participación en el ataque. El exasesor presidencial y Beller habían mantenido una relación y, semanas atrás, trascendieron denuncias y acusaciones cruzadas vinculadas a un conflicto entre ambos.

Cerimedo es director de La Derecha Diario y tiene vínculos políticos con distintos sectores de la derecha regional. En Bolivia figura como asesor del presidente Rodrigo Paz Pereira y también trabajó para el gobierno de Javier Milei. El argentino adquirió notoriedad regional por su participación en campañas políticas y estrategias de comunicación. Entre otros antecedentes, estuvo involucrado en la campaña de Jair Bolsonaro en Brasil y en acciones contra la reforma constitucional en Chile. En Bolivia, además, protagonizó distintos cruces públicos con dirigentes, activistas y simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS).