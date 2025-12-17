17 de diciembre de 2025 Inicio
La Unión Europea levantó la prohibición de los motores de combustión para 2035

Tras la presión de las automotrices, el organismo flexibilizó la proscripción que había establecido en 2022, que pretendía reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los tubos de escape de los vehículos en un 100% en comparación con las cifras de 2021.

En 2024

En 2024, cerca del 22% de los autos nuevos vendidos a nivel mundial fueron eléctricos.

La Unión Europea (UE) había definido en 2022 la prohibición de motores de combustión para después de 2035. Sin embargo, ante el enfriamiento del entusiasmo por los vehículos eléctricos más la presión de Alemania, Italia y el sector automotriz, que está reinvirtiendo en tecnología de combustión, el organismo flexibilizó la proscripción.

Según detalló Reuters, la UE revisó su ambicioso objetivo para 2035 y planea templar las restricciones a los motores de combustión. La propuesta original pretendía reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los tubos de escape de los vehículos en un 100% en comparación con las cifras de 2021, obligando a los fabricantes de automóviles a optar por vehículos totalmente eléctricos.

Ahora, las autoridades afirman que el objetivo es reducir las emisiones de CO2 en un 90% en comparación con 2021. Esto significa que los híbridos, los híbridos enchufables y los vehículos eléctricos de autonomía extendida podrán seguir a la venta después de 2035. El 10% restante de las emisiones deberá compensarse con productos como acero con bajas emisiones de carbono producido en la UE, o combustibles electrónicos sintéticos y biocombustibles.

Desde hace tiempo, uno de los principales rumores en el ambiente aseguraba que la UE levantaría las restricciones. A principios de este mes, se informó que la UE estaba considerando revertir la decisión. Y, a principios de esta semana, el líder del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, confirmó la novedad al periódico alemán Bild.

La Unión Europea viene promoviendo el uso de automóviles eléctricos.

"Para las nuevas matriculaciones a partir de 2035, los fabricantes de automóviles tendrán como objetivo obligatorio una reducción del 90% en las emisiones de CO2, en lugar del 100%. Tampoco habrá un objetivo del 100% a partir de 2040. Esto significa que la prohibición tecnológica de los motores de combustión queda descartada. Por lo tanto, todos los motores que se fabrican actualmente en Alemania podrán seguir produciéndose y vendiéndose", sostuvo.

Así, los fabricantes de automóviles tendrán un plazo de tres años, entre 2030 y 2032, para reducir las emisiones de CO2 de sus vehículos en un 55% con respecto a los niveles de 2021. En tanto, el requisito para las camionetas se reducirá del 50% al 40%.

Esta decisión se produce tras la presión de los sectores automovilísticos alemán, italiano y europeo. Marcas como el Grupo Volkswagen y Stellantis habrían afirmado expresamente que la propuesta sería difícil de cumplir.

