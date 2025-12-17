17 de diciembre de 2025 Inicio
Asesinó a su pareja y la hizo manejar sin vida para fingir su muerte en un accidente

El femicida confesó haber matado a su novia luego de que cotejaran las cámaras de seguridad de uno de los peajes, donde se constató que la mujer había fallecido antes del choque, ya que tenía heridas que no se correspondían con un incidente vial.

Femicidio en Brasil: fingió que había sido un accidente.

Un hombre mató a su pareja y la hizo manejar durante varios kilómetros sin vida para fingir su muerte en un accidente en Minas Gerais, Brasil. El femicida finalmente confesó el crimen.

Alison de Araújo Mesquita, de 43 años, confesó ante la Polícia Civil haber asesinado a su novia en un episodio, que en un primer momento fue registrado como un accidente de tránsito. Tras la confesión y el análisis de las cámaras de seguridad de un peaje, fue recaratulado como femicidio.

Henay murió en el lugar del hecho, alrededor de las 6:05 de la mañana, luego de que el vehículo en el que viajaba impactara de frente contra un minibús turístico.

Según la reconstrucción oficial, el Volkswagen T-Cross de la pareja circulaba en sentido Itaúna–Divinópolis cuando, al llegar al kilómetro 90 de la autopista, ingresó al carril contrario en una curva y colisionó de manera transversal con el minibús. Alison resultó herido y fue trasladado a un hospital de Itaúna, mientras que los pasajeros del transporte no sufrieron lesiones de gravedad.

Las cámaras de seguridad del peaje de Itaúna fueron clave para el giro de la investigación. Las imágenes registradas a las 5:56, apenas minutos antes del choque, muestran a Henay sentada en el asiento del conductor, inmóvil y sin reaccionar. En tanto, Alison, ubicado en el asiento del acompañante, se inclina para pagar el peaje y maniobrar el volante.

Una operadora del peaje advirtió la situación inusual y consultó si todo estaba bien. Alison respondió que su pareja se sentía mal y continuó el viaje. Para los investigadores, estas imágenes evidencian que la víctima ya se encontraba inconsciente antes de la colisión.

Las pericias preliminares también detectaron inconsistencias entre la mecánica del accidente y las lesiones que presentaba Henay. Según los expertos, los daños observados en su cuerpo no se correspondían únicamente con un choque frontal, lo que reforzó la hipótesis de que la mujer había sido atacada previamente.

Ante estas sospechas, la Polícia Civil solicitó un nuevo peritaje y decidió postergar el entierro para realizar estudios complementarios. Los análisis técnicos profundizaron la línea investigativa y descartaron que la muerte haya sido producto exclusivo del siniestro vial.

Alison fue detenido en la mañana del lunes 15 de diciembre durante el velatorio de Henay, en la ciudad de Divinópolis. El arresto se realizó sin resistencia. Los investigadores señalaron además conductas sospechosas por parte del acusado, como rasguños visibles en el rostro, sudoración excesiva y el cambio de ropa inmediatamente después del accidente. La víctima, por su parte, presentaba marcas compatibles con episodios de violencia previos.

La causa también incorporó el análisis de mensajes, fotografías y registros médicos de la pareja, que indicarían una posible historia de violencia doméstica. Los teléfonos celulares de ambos fueron secuestrados para peritajes forenses.

