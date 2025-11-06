Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, es expulsado por maltrato a la concursante mexicana

El empresario asiático tuvo comentarios exacerbados para algunas participantes de Miss Universo durante un evento privado. El anfitrión tuvo respuesta por parte de la representante de México y reaccionó con comentarios denigrantes contra la joven. El altercado le costó la desvinculación de la organización y dirección del certamen.

El tailandés "Mr Nawat", quien había sido designado y estaba a cargo del Miss Universo en su país, fue sancionado y expulsado por un enfrentamiento con una de las participantes. El altercado sucedió en Bangkok, en un evento privado, en el que se encontraban todas las "misses" y Nawat retó a varias participantes por no involucrarse en videos que él había propuesto.

Las jóvenes presentes se mostraron angustiadas y confundidas porque la iniciativa del director no estaba dentro de las actividades oficiales propuestas por la Organización de Miss Universo (MUO). La representante de México, Fátima Bosch, alzó su voz y respondió respetuosamente a las palabras de Nawat, lo que generó irritación en el hombre quien la atacó tratándola de "tonta" y "cabeza hueca" .

Lejos de volver a su eje y poner paños fríos a la situación, el organizador pidió a el equipo de seguridad del evento que retiraran a Bosch del lugar y advirtió al resto de las competidoras: que, en caso de apoyar el reclamo de la compañera, correrían la misma suerte.

Nawat Itsaragrisil, pocas horas después del hecho, realizó una transmisión en vivo y se disculpó por su conducta y comentarios fuera de lugar contra las participantes del concurso de belleza. “Acepto que no me sentía bien. Hablo fuerte por la presión diaria. Si alguien se sintió afectado, pido disculpas” , declaró.

Los usuarios de redes sociales que siguen el concurso respondieron a las disculpas de Nawat y mostraron su descontento con la actitud del empresario, quien no pudo convencer al público con sus palabras.

Al día siguiente, Nawat participó de la conferencia de prensa previa a la ceremonia de bienvenida del Miss Universo 2025. Ante todos los presentes, el directivo reiteró sus disculpas para las concursantes y organizadores de la competencia. Entre lágrimas se mostró conmovido y superado por la situación. “Me disculpo con todas, no pensé que esto iba a tener esa magnitud”, esbozó.

Nawat Itsaragrisil miss universo

El discurso fue transmitido por medios de todo el mundo y se convirtió en uno de los hechos con más repercusiones del certamen. Esto tampoco alcanzó para revertir la sensación que generó en el público del certamen, y mucho menos para frenar las acciones sancionatorias.

La decisión de la Organización de Miss Universo (MUO)

Raúl Rocha Cantú, presidente de la Organización de Miss Universo, apareció y trajo claridad ante la incertidumbre. Detalló que se tomarán acciones legales contra Nawat, quien también quedó desafectado de cualquier tarea referida a la gestión y representación del concurso.

“No permitiré que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados”, mencionó Rocha mediante un comunicado oficial.

Rocha remarcó además que la celebración de colocación de bandas fue postergada para evitar el cruce entre el ex anfitrión del evento y todas las misses que esperan la coronación.

“Ninguna mujer debe permitir que hechos como estos le sucedan, venga de quien venga, porque nadie es más que otro”, cerró su enfático discurso presidente de la MOU.