6 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, es expulsado por maltrato a la concursante mexicana

El empresario asiático tuvo comentarios exacerbados para algunas participantes de Miss Universo durante un evento privado. El anfitrión tuvo respuesta por parte de la representante de México y reaccionó con comentarios denigrantes contra la joven. El altercado le costó la desvinculación de la organización y dirección del certamen.

Por
Mr Nawat en un evento de Miss Universo

Mr Nawat en un evento de Miss Universo

El tailandés "Mr Nawat", quien había sido designado y estaba a cargo del Miss Universo en su país, fue sancionado y expulsado por un enfrentamiento con una de las participantes. El altercado sucedió en Bangkok, en un evento privado, en el que se encontraban todas las "misses" y Nawat retó a varias participantes por no involucrarse en videos que él había propuesto.

Angelina Jolie visitó Ucrania.
Te puede interesar:

Angelina Jolie visitó Ucrania de sorpresa en medio de la guerra con Rusia

Las jóvenes presentes se mostraron angustiadas y confundidas porque la iniciativa del director no estaba dentro de las actividades oficiales propuestas por la Organización de Miss Universo (MUO). La representante de México, Fátima Bosch, alzó su voz y respondió respetuosamente a las palabras de Nawat, lo que generó irritación en el hombre quien la atacó tratándola de "tonta" y "cabeza hueca".

fatima bosch miss universo

Lejos de volver a su eje y poner paños fríos a la situación, el organizador pidió a el equipo de seguridad del evento que retiraran a Bosch del lugar y advirtió al resto de las competidoras: que, en caso de apoyar el reclamo de la compañera, correrían la misma suerte.

Nawat pidió disculpas por sus dichos contra Miss México

Nawat Itsaragrisil, pocas horas después del hecho, realizó una transmisión en vivo y se disculpó por su conducta y comentarios fuera de lugar contra las participantes del concurso de belleza. “Acepto que no me sentía bien. Hablo fuerte por la presión diaria. Si alguien se sintió afectado, pido disculpas”, declaró.

Intentó desligarse parcialmente de su responsabilidad aduciendo problemas de estrés por la gestión de evento tan grande y de tanto prestigio. “Tengo mucha presión todos los días. Quiero que el certamen sea enorme, pero algunas delegadas no siguen las instrucciones. Y ahí comienzan los problemas”, mencionó durante el vivo.

Los usuarios de redes sociales que siguen el concurso respondieron a las disculpas de Nawat y mostraron su descontento con la actitud del empresario, quien no pudo convencer al público con sus palabras.

Al día siguiente, Nawat participó de la conferencia de prensa previa a la ceremonia de bienvenida del Miss Universo 2025. Ante todos los presentes, el directivo reiteró sus disculpas para las concursantes y organizadores de la competencia. Entre lágrimas se mostró conmovido y superado por la situación. “Me disculpo con todas, no pensé que esto iba a tener esa magnitud”, esbozó.

Nawat Itsaragrisil miss universo

El discurso fue transmitido por medios de todo el mundo y se convirtió en uno de los hechos con más repercusiones del certamen. Esto tampoco alcanzó para revertir la sensación que generó en el público del certamen, y mucho menos para frenar las acciones sancionatorias.

La decisión de la Organización de Miss Universo (MUO)

Raúl Rocha Cantú, presidente de la Organización de Miss Universo, apareció y trajo claridad ante la incertidumbre. Detalló que se tomarán acciones legales contra Nawat, quien también quedó desafectado de cualquier tarea referida a la gestión y representación del concurso.

“No permitiré que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados”, mencionó Rocha mediante un comunicado oficial.

Rocha remarcó además que la celebración de colocación de bandas fue postergada para evitar el cruce entre el ex anfitrión del evento y todas las misses que esperan la coronación.

“Ninguna mujer debe permitir que hechos como estos le sucedan, venga de quien venga, porque nadie es más que otro”, cerró su enfático discurso presidente de la MOU.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El presidente del Tribunal de Cuentas francés, Pierre Moscovici, durante la presentación del informe sobre el Louvre.

El Tribunal de Cuentas de Francia acusó al Louvre de comprar obras en vez de invertir en seguridad

Una de las fotos del año: el momento del desmayo de Gordon Findlay en la Casa Blanca.

Susto en la conferencia de Trump: un ejecutivo de la industria farmacéutica se desmayó y generó pánico

Con 63 votos a favor y 34 en contra, el Congreso peruano consiguió el apoyo necesario para declarar persona non grata a Claudia Sheinbaum.

El Congreso de Perú declaró persona "non grata" a la presidenta de México Claudia Sheinbaum

Jeanine Áñez quedó en libertad.

Bolivia: la Justicia anuló la condena de Jeanine Áñez y quedó libre tras estar en la cárcel

Por el momento no se reprogramó su regreso. 

¿Tres astronautas chinos varados en el espacio? Se retrasa el regreso a la Tierra de la misión Shenzhou-20

Además de reunirse con León XIV, Abbas visitó la tumba de Francisco.

León XIV recibió al presidente palestino y respaldó la solución de los dos Estados

Rating Cero

Wonder Man será el primer estreno del UCM en Disney+ durante el 2026.
play

Marvel lanzó el tráiler de su primera serie del 2026: qué es Wonder Man

La conductora respondió a las críticas de la panelista luego de su renuncia.
play

"¿Desde qué lugar?": la furia de Flor de la V contra Estefi Berardi por criticar su programa

El festival celebra 71 años de historia.

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

K4OS: la girl band argentina que impresionó a Katy Perry y revoluciona las redes

K4OS: la girl band argentina que impresionó a Katy Perry y revoluciona las redes

El festival Fuera de Campo realiza este año su segunda edición.

Fuera de Campo, el festival alternativo que nuclea la resistencia del cine argentino en Mar del Plata

Meghan Markle vuelve a la actuación tras 9 años.

Meghan Markle vuelve a la actuación tras 8 años: estará en una película de Amazon

últimas noticias

Angelina Jolie visitó Ucrania.

Angelina Jolie visitó Ucrania de sorpresa en medio de la guerra con Rusia

Hace 8 minutos
El festival celebra 71 años de historia.

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

Hace 17 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 7 de noviembre

Hace 21 minutos
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este viernes 7 de noviembre

Hace 22 minutos
El nuevo local gastronómico está ubicado en La Pampa y Virrey Vértiz.

McDonald's desembarca en el Barrio Chino de Belgrano con un local único y temático

Hace 22 minutos