17 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

"Leopardus tilcayo", se descubrió una nueva especie de gato salvaje por primera vez en 100 años

Un hombre lo encontró en Bolivia en 2016 y lo llevó a un santuario cuando se dio cuenta que no era doméstico. Es la primera especie de felino descubierta por la ciencia desde el gato de las pampas, en 1923.

Por
Tilcayo

Tilcayo, la primera especie de gato que identificó la ciencia en los últimos 100 años.

Se constató el descubrimiento de una nueva especie de felino en Bolivia por primera vez desde 1923 a raíz de una investigación cocreada por la bióloga y exploradora de National Geographic Paola Nogales-Ascarrunz, entre otros especialistas. El nombre científico del animal es Leopardus tilcayo.

Imagen tomada por el Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA. 
Te puede interesar:

La NASA descubrió un cráter en la Luna que es más grande que el Coliseo romano: "Único"

El Tilcayo tiene manchas de leopardo, una cara pequeña y arrugada, orejas cortas y redondas y largos bigotes; es muy similar a un gato doméstico. Un hombre lo encontró en 2016 y convivió con él durante un año antes de darse cuenta de que se trataba de un animal salvaje. En ese momento decidió llevarlo al santuario La Senda Verde.

Paola Nogales Ascarrunz y el gato Tilcayo en Bolivia.

Paola Nogales Ascarrunz y el gato Tilcayo en Bolivia.

Allí fue visitado por Nogales-Ascarrunz, que además es fundadora del Programa de Investigación de Félidos Bolivianos. La científica acudió a al genetista de la Universidad Católica de Rio Grande do Sul, en Brasil, Eduardo Eizirik, y a quien sería coautor principal del estudio que salió este 17 de septiembre en Current Biology, Jonas Lescroart, de la Universidad de Amberes.

Todavía no hay mucha información sobre los hábitos del animal ya que continúa bajo investigación, pero sí comprobaron que vive en la ecorregión de los bosques de Yungas, en Bolivia, ubicada en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes.

El nombre científico del animal es Leopardus tilcayo.

El nombre científico del animal es Leopardus tilcayo.

Qué cambios introdujo el descubrimiento a los conocimientos sobre gatos tigres

El estudio presenta una revisión del complejo de especies de los gatos tigres en Sudamérica mediante el uso de análisis genómicos avanzados. El equipo de investigación examinó el ADN de muestras modernas y de museo para concluir que este grupo, anteriormente mal clasificado, se divide en cinco especies distintas.

"Los resultados obtenidos cambian profundamente la forma en que los especialistas en felinos pequeños agrupan las especies de felinos pequeños en el género Leopardus”, sostuvo James Sanderson, líder de la Fundación para la Conservación de Pequeños Felinos Silvestres.

Tilcayo fue descubierto en Bolivia.

Tilcayo fue descubierto en Bolivia.

También se descubrió una nueva subespecie en Perú llamada Leopardus tigrinus antisuyo, conocido en ese país como tigrino, oncilla o gato tigre. Tiene apariencia robusta, es de color marrón amarillento y tiene manchas estrechas y alargadas y una cola esbelta que se estrecha hacia una punta afilada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El operativo científico confirma la presencia de dos nuevos sitios arqueológicos precolombinos en Río Negro.

Río Negro: revelan pinturas rupestres inéditas de más de 500 años

Las advertencias sobre la inteligencia artificial captaron la atención del mundo entero.

¿La IA nos va a matar? Cuánta verdad y marketing hay detrás de las predicciones apocalípticas

Por su magnitud, expertos ya denomina  al fenómano como Niño Godzilla.

"Niño Godzilla" y calentamiento global, un combo que ya amenaza a las economías de la región

mas de 1.000 investigadores marcharon en reclamo por las altas en conicet: esperan desde hace tres anos

Más de 1.000 investigadores marcharon en reclamo por las altas en Conicet: esperan desde hace tres años

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Elecciones en Brasil: una encuesta adelantó un empate técnico entre Lula da Silva y Bolsonaro en un eventual balotaje

La corredora desapareció en el monte Cervino y la dieron por muerta tras varias semanas de búsqueda.

Tragedia en los Alpes: murió la atleta canadiense ganadora de "4 Refugios" en Bariloche

Rating Cero

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

Flor azul y acuarela: qué significan los detalles de la invitación a la boda de Tini y De Paul

La modelo posó al sol y respondió con firmeza a los cuestionamientos sobre su cuerpo.

La China Suárez le respondió a los haters: "Estoy feliz de estar al pedo haciendo nada"

Marixa Balli destrozó a Porcel que resurgió en la serie de Moria Casán.

Tras las acusaciones de Georgina Barbarossa, Marixa Balli habló sobre Jorge Porcel: "Preferías no..."

Contundente respuesta de Eliana Guercio.

Eliana Guercio renunció a Telefe, destapó la feroz interna en el programa y apuntó contra un compañero

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron en un registro civil de San Isidro.

Se supieron las supuestas provocaciones de Julieta Prandi a Ana Paula Dutil que generó furia en los Ortega

Sol Abraham salió de la casa y arremetió contra la actriz.

Tras consagrarse campeona de Gran Hermano, Sol Abraham lanzó una fuerte acusación contra Andrea del Boca

últimas noticias

La Justicia avanza en la causa por el triple crimen de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez. 

Triple femicidio en Florencio Varela: hay un nuevo detenido que estaba encarcelado por otra causa

Hace 7 minutos
play

"No quiero que me traten como tonta": Patricia Bullrich redobló la apuesta contra el Gobierno

Hace 10 minutos
Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

Flor azul y acuarela: qué significan los detalles de la invitación a la boda de Tini y De Paul

Hace 12 minutos
David Beckham y Lionel Messi, tras la consagración del Inter Miami en la Campeones Cup. 

Beckham afirmó que Messi debería ganar el Balón de Oro: "Fue el mejor"

Hace 21 minutos
play
El álbum completo del GTA 6 contatá con 34 canciones. 

De Keith Richards a Paco y Catriel: presentaron las primeras canciones del álbum oficial del GTA 6

Hace 25 minutos