"Leopardus tilcayo", se descubrió una nueva especie de gato salvaje por primera vez en 100 años Un hombre lo encontró en Bolivia en 2016 y lo llevó a un santuario cuando se dio cuenta que no era doméstico. Es la primera especie de felino descubierta por la ciencia desde el gato de las pampas, en 1923. Por Agregar C5N en









Tilcayo, la primera especie de gato que identificó la ciencia en los últimos 100 años.

Se constató el descubrimiento de una nueva especie de felino en Bolivia por primera vez desde 1923 a raíz de una investigación cocreada por la bióloga y exploradora de National Geographic Paola Nogales-Ascarrunz, entre otros especialistas. El nombre científico del animal es Leopardus tilcayo.

El Tilcayo tiene manchas de leopardo, una cara pequeña y arrugada, orejas cortas y redondas y largos bigotes; es muy similar a un gato doméstico. Un hombre lo encontró en 2016 y convivió con él durante un año antes de darse cuenta de que se trataba de un animal salvaje. En ese momento decidió llevarlo al santuario La Senda Verde.

Paola Nogales Ascarrunz y el gato Tilcayo en Bolivia. REUTERS Allí fue visitado por Nogales-Ascarrunz, que además es fundadora del Programa de Investigación de Félidos Bolivianos. La científica acudió a al genetista de la Universidad Católica de Rio Grande do Sul, en Brasil, Eduardo Eizirik, y a quien sería coautor principal del estudio que salió este 17 de septiembre en Current Biology, Jonas Lescroart, de la Universidad de Amberes.

Todavía no hay mucha información sobre los hábitos del animal ya que continúa bajo investigación, pero sí comprobaron que vive en la ecorregión de los bosques de Yungas, en Bolivia, ubicada en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes.

El nombre científico del animal es Leopardus tilcayo. Qué cambios introdujo el descubrimiento a los conocimientos sobre gatos tigres El estudio presenta una revisión del complejo de especies de los gatos tigres en Sudamérica mediante el uso de análisis genómicos avanzados. El equipo de investigación examinó el ADN de muestras modernas y de museo para concluir que este grupo, anteriormente mal clasificado, se divide en cinco especies distintas.

"Los resultados obtenidos cambian profundamente la forma en que los especialistas en felinos pequeños agrupan las especies de felinos pequeños en el género Leopardus”, sostuvo James Sanderson, líder de la Fundación para la Conservación de Pequeños Felinos Silvestres. Tilcayo fue descubierto en Bolivia. También se descubrió una nueva subespecie en Perú llamada Leopardus tigrinus antisuyo, conocido en ese país como tigrino, oncilla o gato tigre. Tiene apariencia robusta, es de color marrón amarillento y tiene manchas estrechas y alargadas y una cola esbelta que se estrecha hacia una punta afilada.