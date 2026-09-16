Horror en Gaza: al menos 20 muertos y 60 desaparecidos por el derrumbe de un edificio bombardeado Los restos de una edificación colapsó y generó una gran cantidad de fallecidos y heridos. Las autoridades informaron que más de 2.000 palestinos viven en construcciones dañadas por la guerra con Israel. Por Agregar C5N en









Al menos cinco niños murieron. REUTERS/Mahmoud Issa

Al menos 20 palestinos murieron y 60 se encuentran desaparecidos después de que se derrumbó un edificio bombardeado en Gaza. Las autoridades confirmaron que entre las víctimas fatales se contabilizan 5 niños, mientras que 100 ciudadanos se encuentran desaparecidos.

Según informó Reuters los rescatistas asistieron a una zona de Gaza durante la noche del martes después de que registraran que un edificio, bombardeado anteriormente durante la guerra, se derrumbó matando y atrapando personas dentro.

“El aviso fue a las 3.30 de la mañana, Defensa Civil recibió un reporte del colapso total de un edificio de cinco pisos. Los residentes quedaron atrapados entre los escombros, entre ellos mujeres y niños”, contó un miembro de Defensa Civil para el medio The Associated Press.

Decenas de familias viven en edificios que fueron bombardeados, en este edificio en particular, fuentes de Reuters informaron que vivían 10 familias. "Seguimos oyendo voces desde debajo de los escombros", expresó Defensa Civil y añadió "como pueden ver, la situación es trágica porque no contamos con el equipo ni la maquinaria necesarios. De hecho, hay personas que están cavando con sus propias manos".

A building collapsed in Gaza City on Wednesday, killing several members of displaced families living in the edifice that was damaged by strikes early in the war. Children and women were among the victims.



Emergency services and others rushed to the scene to rescue people from… pic.twitter.com/N2sAFEC7r4 — The Associated Press (@AP) September 16, 2026