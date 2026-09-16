Al menos 20 palestinos murieron y 60 se encuentran desaparecidos después de que se derrumbó un edificio bombardeado en Gaza. Las autoridades confirmaron que entre las víctimas fatales se contabilizan 5 niños, mientras que 100 ciudadanos se encuentran desaparecidos.
Según informó Reuters los rescatistas asistieron a una zona de Gaza durante la noche del martes después de que registraran que un edificio, bombardeado anteriormente durante la guerra, se derrumbó matando y atrapando personas dentro.
“El aviso fue a las 3.30 de la mañana, Defensa Civil recibió un reporte del colapso total de un edificio de cinco pisos. Los residentes quedaron atrapados entre los escombros, entre ellos mujeres y niños”, contó un miembro de Defensa Civil para el medio The Associated Press.
Decenas de familias viven en edificios que fueron bombardeados, en este edificio en particular, fuentes de Reuters informaron que vivían 10 familias. "Seguimos oyendo voces desde debajo de los escombros", expresó Defensa Civil y añadió "como pueden ver, la situación es trágica porque no contamos con el equipo ni la maquinaria necesarios. De hecho, hay personas que están cavando con sus propias manos".