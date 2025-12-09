9 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Alerta mundial por el avance de una gripe que saturó hospitales: los síntomas y los grupos de riesgo

Se trata de la variante H3N2 subclado K, que tiene similitudes al Covid-19 y llevó a que se apliquen medidas preventivas en distintos países.

Por
La gripe generó alerta en las autoridades sanitarias.

La gripe generó alerta en las autoridades sanitarias.

Freepik

Las autoridades sanitarias en Europa se encuentran en alerta debido a una ola de contagios de la variante H3N2 subclado K, lo que llevó a que apliquen medidas preventivas en distintos países por el avance del virus y la saturación de hospitales.

El enfoque deriva en revisar hábitos y privilegiar acciones simples.
Te puede interesar:

Un experto en longevidad reveló que la actividad perfecta es caminar mucho y no correr tanto: ¿por qué?

El periodista Gabriel Michi marcó en De Una, por C5N, la resistencia de la variante a las vacunas: "La h3N2 es una gripe con un subtipo K, que mutó y que está haciendo que las vacunas no sean efectivas. Entonces, se tiene que hacer una combinación de vacunas para frenarlo".

En tal sentido, detalló las medidas de las autoridades. "El crecimiento de casos en el Reino Unido y otros países de Europa está llevando a medidas de confinamiento similares a los de la época del Covid-19. Por ejemplo, el uso de barbijos en hospitales y algunas dependencias públicas y la posibilidad de que se cierren aulas si se detecta un caso", expresó.

Embed

También marcó el abarrotamiento del sistema sanitario en España: "Hay una saturación de hospitales porque estaba previsto que llegue la gripe en la llegada del invierno pero se adelantó. No previeron que esto podía ocurrir y encima mutando. Allí, si se toma la tasa de referencia de contagios, tiene 112,2 casos cada 100 mil habitantes, que es 10 veces más para el mismo periodo de 2024. Por eso, está en alerta".

En tanto, se refirió a los países en los que se encuentra el virus. "Está en España, el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá y Japón. China y Perú también decretaron la emergencia para algunas circunstancias. Lo que dicen es que las medidas para tomar ante esto es la vacunación antigripal prioritaria, particularmente en adultos mayores, embarazadas y niños pequeños", señaló.

Las características de la variante H3N2 subclado K y el alerta en el sistema de salud

El virus, que mayormente presente fiebre alta, tos seca, cansancio y dolores musculares como principales síntomas, afecta mayormente a personas mayores de 60 años, niños menores y población con enfermedades prexistentes.

En tal sentido, se caracteriza por su alta transmisibilidad y puede presentar neumonía y otras complicaciones en los sectores más vulnerables. Además, los especialistas marcan que tiene síntomas similares al Covid-19 y otras enfermedades respiratorias.

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias advirtió que "este aumento notable de la circulación de virus respiratorios está generando un incremento de descompensaciones en pacientes con patologías crónicas, especialmente cardiópatas y personas con trastornos respiratorios. Los colectivos más vulnerables, personas mayores, inmunodeprimidas o con enfermedades oncohematológicas, están siendo los más afectados por estas complicaciones".

"Como consecuencia, la presión asistencial sobre los hospitales ha aumentado significativamente, incrementándose tanto los ingresos como la tasa de hospitalización por cuadros de descompensación. En la actualidad, la tasa de hospitalización por afecciones respiratorias se sitúa ya en 15 casos por cada 100.000 habitantes", alertaron.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

ATE exigirán una recomposición salarial de emergencia

Paro nacional de ATE: cómo funcionarán los servicios durante la medida de fuerza

Esta rutina te ayuda a llegar de la mejor manera a las Fiestas.

La rutina especial de solo 20 minutos para bajar de peso y llegar en forma a Navidad

Sarampión. 

Reactivan alerta nacional tras confirmarse un caso de sarampión en Entre Ríos

Una dieta correcta no alcanza para mantener la masa muscular sin movimiento regular.

Aunque comas bien: cómo impacta el sedentarismo en la longevidad según un experto

Esta actividad se realiza por 30 minutos y tiene un impacto significativo en la salud. 

Así es el método 12-3-30 para entrenar bien y estilizar la figura como nunca

a longevidad y la salud femenina ocuparon un lugar central en la agenda científica y mediática, aunque pocas figuras lograron exponer de forma tan clara la importancia de personalizar los protocolos de salud como Kayla Barnes-Lentz.

Un experto reveló cuáles son los consejos fundamentales para la longevidad femenina

Rating Cero

Gimena Accardi.

Gimena Accardi contó que está "un poco asexuada" tras separarse de Nico Vázquez

El artista reaccionó ante los comentarios de sus fans sobre su cocina.

Video: la sorprendente respuesta de Elton John a las críticas por su cocina: "No soy..."

Se filtró la suma que el abogado penalista habría retirado de un casino.

Revelaron el millonario monto en dólares con el que habrían estafado a Wanda Nara y L-Gante

Así fue el tenso cruce entre los famosos en los Martín Fierro de cine.

Tensión en los Martín Fierro de cine: cómo fue el cruce de Sabrina Rojas con Luciano Castro y Griselda Siciliani

Ricardo Daarín se luce en esta película argentina recuperada por Netflix. 
play

Está en Netflix, es protagonizada por Ricardo Darín y es un éxito rotundo: está basada en hechos reales

Buenos días, Verónica es una serie original de Netflix. 
play

La historia sobre un crudo juego psicológico que se roba la atención en Netflix: la serie que tenés que ver

últimas noticias

Rafael Horacio Moreno, de 75 años deberá cumplir la pena en la cárcel.

Condenaron al policía retirado que mató a un vecino por el volumen de la música

Hace 13 minutos
Javier Milei llegó a Noruega.

Milei llegó a Noruega para la entrega del Nobel de la Paz a Corina Machado y tener reuniones bilaterales

Hace 14 minutos
Un momento de la juntada de este lunes en Palermo.

La multitudinaria juntada de golden retrievers en Palermo llegó a la portada de The Washington Post

Hace 15 minutos
Claudia Sheinbaum y Donald Trump negocian un acuerdo para resolver el conflicto hídrico.

México negocia con Estados Unidos para evitar arancel del 5% por una histórica disputa hídrica

Hace 20 minutos
Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque Encuentro Federal.

Importación de ropa usada: Pichetto advirtió sobre los "graves riesgos sanitarios y ambientales"

Hace 22 minutos