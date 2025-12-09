Alerta mundial por el avance de una gripe que saturó hospitales: los síntomas y los grupos de riesgo

Se trata de la variante H3N2 subclado K, que tiene similitudes al Covid-19 y llevó a que se apliquen medidas preventivas en distintos países.

Las autoridades sanitarias en Europa se encuentran en alerta debido a una ola de contagios de la variante H3N2 subclado K , lo que llevó a que apliquen medidas preventivas en distintos países por el avance del virus y la saturación de hospitales.

Un experto en longevidad reveló que la actividad perfecta es caminar mucho y no correr tanto: ¿por qué?

El periodista Gabriel Michi marcó en De Una , por C5N , la resistencia de la variante a las vacunas: "La h3N2 es una gripe con un subtipo K, que mutó y que está haciendo que las vacunas no sean efectivas. Entonces, se tiene que hacer una combinación de vacunas para frenarlo".

En tal sentido, detalló las medidas de las autoridades. "El crecimiento de casos en el Reino Unido y otros países de Europa está llevando a medidas de confinamiento similares a los de la época del Covid-19. Por ejemplo, el uso de barbijos en hospitales y algunas dependencias públicas y la posibilidad de que se cierren aulas si se detecta un caso" , expresó.

También marcó el abarrotamiento del sistema sanitario en España: "Hay una saturación de hospitales porque estaba previsto que llegue la gripe en la llegada del invierno pero se adelantó. No previeron que esto podía ocurrir y encima mutando. Allí, si se toma la tasa de referencia de contagios, tiene 112,2 casos cada 100 mil habitantes, que es 10 veces más para el mismo periodo de 2024. Por eso, está en alerta".

En tanto, se refirió a los países en los que se encuentra el virus. "Está en España, el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá y Japón. China y Perú también decretaron la emergencia para algunas circunstancias. Lo que dicen es que las medidas para tomar ante esto es la vacunación antigripal prioritaria, particularmente en adultos mayores, embarazadas y niños pequeños", señaló.

Las características de la variante H3N2 subclado K y el alerta en el sistema de salud

El virus, que mayormente presente fiebre alta, tos seca, cansancio y dolores musculares como principales síntomas, afecta mayormente a personas mayores de 60 años, niños menores y población con enfermedades prexistentes.

En tal sentido, se caracteriza por su alta transmisibilidad y puede presentar neumonía y otras complicaciones en los sectores más vulnerables. Además, los especialistas marcan que tiene síntomas similares al Covid-19 y otras enfermedades respiratorias.

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias advirtió que "este aumento notable de la circulación de virus respiratorios está generando un incremento de descompensaciones en pacientes con patologías crónicas, especialmente cardiópatas y personas con trastornos respiratorios. Los colectivos más vulnerables, personas mayores, inmunodeprimidas o con enfermedades oncohematológicas, están siendo los más afectados por estas complicaciones".

"Como consecuencia, la presión asistencial sobre los hospitales ha aumentado significativamente, incrementándose tanto los ingresos como la tasa de hospitalización por cuadros de descompensación. En la actualidad, la tasa de hospitalización por afecciones respiratorias se sitúa ya en 15 casos por cada 100.000 habitantes", alertaron.