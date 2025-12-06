6 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Alarma en un crucero: más de 100 pasajeros contrajeron un virus y tuvieron que ser aislados

Las personas a bordo comenzaron a sufrir vómitos y diarrea en medio del océano. La nave había hecho paradas en Boston, Nueva York, Miami y Charleston previo a los casos.

Por
Los pasajeros se encuentran aislados.

Los pasajeros se encuentran aislados.

Redes sociales

Los pasajeros de un crucero sufrieron un brote de norovirus y más de 100 personas tuvieron que ser aisladas por síntomas como vómitos y diarrea en el medio del recorrido.

Kerstin Gurtner murió congelada en una montaña de Austria abandonada por su novio
Te puede interesar:

Tenía 33 años, el novio la abandonó en la montaña y murió congelada

El brote se reportó el 30 de noviembre luego de que la nave hiciera escalas en Estados Unidos. El AIDAdiva había zarpado de Hamburgo el 10 de noviembre con paradas en Boston, Nueva York, Miami y Charleston, y luego se detectaron los primeros casos.

La revista People detalló que el crucero lleva 2.007 pasajeros y 640 tripulantes y realiza un viaje que finalizará en marzo del 2026. El barco ahora se dirigirá a Centroamérica y Europa. Pero también tiene una finalización, para quienes no quieran continuar, el 16 de diciembre. El itinerario incluye escalas en Inglaterra, México, Japón y Sudáfrica.

“Menos del 6%” de las personas que están a bordo sufrieron los síntomas, pero desde el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) explicaron que “se aislaron a los pasajeros y tripulantes enfermos y se consultó al VSP sobre los procedimientos de limpieza sanitaria y la notificación de casos enfermos”.

Además, indicaron que, producto de lo sucedido, “incrementaron los procedimientos de limpieza y desinfección de acuerdo con su plan de prevención y respuesta a brotes”.

Noticias relacionadas

Chernobyl lejos de ser un tema del pasado, siempre da que hablar. 

Espeluznante: un misterioso hongo negro de Chernobyl podría "comer" radiación

La región donde se encuentra la central nuclear quedó en medio de la guerra. 

Guerra entre Rusia y Ucrania: alertan por el mal funcionamiento de la central nuclear en Chernobyl

Flávio, el hijo mayor de Bolsonaro, será su sucesor político.

Flávio, el hijo mayor de Jair Bolsonaro, anunció que será candidato a la presidencia de Brasil

El ataque fue confirmado y difundido por el Comando Sur de los Estados Unidos.

EEUU atacó una embarcación cerca de las costas de Venezuela: cuatro muertos

Masticar hojas de coca es una tradición ancestral de varios pueblos originarios andinos.

Naciones Unidas rechazó el pedido de Bolivia y Colombia para sacar a la hoja de coca de la lista de drogas prohibidas

La ciudad de París fue reforzada por militares centinelas. 

C5N en París: suspendieron los festejos de Año Nuevo por una "altísima amenaza terrorista"

Rating Cero

La estrella pop confirmó su romance con el político canadiense.

Katy Perry blanqueó su romance con el exprimer ministro Justin Trudeau: la foto romántica en Japón

La pelea entre las influencers sigue creciendo a partir de sus publicaciones en redes sociales.

Guerra de carteras: Wanda Nara usó un bolso de lujo y no tardaron en compararla con la China Suárez y Mauro Icardi

Esta serie se centra en una misteriosa organización sobrenatural.
play

La serie de Netflix sobre un misterio sobrenatural que tenés que ver: tiene 6 capítulos

El elenco de la serie regresa con personajes clave y nuevas figuras.
play

Filtraron imágenes exclusivas de la temporada 5 de Emily en París

La reacción de la actriz se hizo viral en redes.

El gesto que dejó a todos hablando: la China Suárez reaccionó a un posteo de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

La Sole encaró a Pergolini en vivo.

El tenso momento entre La Sole y Mario Pergolini en pleno programa: "Yo te sufrí"

últimas noticias

Malinin es el dominador absoluto en patinaje artístico.

Récord mundial: los increíbles siete saltos cuádruples del patinador Ilia Malinin en una final

Hace 14 minutos
La estrella pop confirmó su romance con el político canadiense.

Katy Perry blanqueó su romance con el exprimer ministro Justin Trudeau: la foto romántica en Japón

Hace 19 minutos
Kerstin Gurtner murió congelada en una montaña de Austria abandonada por su novio

Tenía 33 años, el novio la abandonó en la montaña y murió congelada

Hace 24 minutos
La pelea entre las influencers sigue creciendo a partir de sus publicaciones en redes sociales.

Guerra de carteras: Wanda Nara usó un bolso de lujo y no tardaron en compararla con la China Suárez y Mauro Icardi

Hace 1 hora
Conocé el valor del trámite automotriz.

Qué costo tiene hacer la VTV en diciembre 2025 y cuáles son los autos que pagarán más de $140.000

Hace 1 hora