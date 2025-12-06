Alarma en un crucero: más de 100 pasajeros contrajeron un virus y tuvieron que ser aislados Las personas a bordo comenzaron a sufrir vómitos y diarrea en medio del océano. La nave había hecho paradas en Boston, Nueva York, Miami y Charleston previo a los casos. Por + Seguir en







Los pasajeros se encuentran aislados. Redes sociales

Los pasajeros de un crucero sufrieron un brote de norovirus y más de 100 personas tuvieron que ser aisladas por síntomas como vómitos y diarrea en el medio del recorrido.

El brote se reportó el 30 de noviembre luego de que la nave hiciera escalas en Estados Unidos. El AIDAdiva había zarpado de Hamburgo el 10 de noviembre con paradas en Boston, Nueva York, Miami y Charleston, y luego se detectaron los primeros casos.

La revista People detalló que el crucero lleva 2.007 pasajeros y 640 tripulantes y realiza un viaje que finalizará en marzo del 2026. El barco ahora se dirigirá a Centroamérica y Europa. Pero también tiene una finalización, para quienes no quieran continuar, el 16 de diciembre. El itinerario incluye escalas en Inglaterra, México, Japón y Sudáfrica.

“Menos del 6%” de las personas que están a bordo sufrieron los síntomas, pero desde el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) explicaron que “se aislaron a los pasajeros y tripulantes enfermos y se consultó al VSP sobre los procedimientos de limpieza sanitaria y la notificación de casos enfermos”.