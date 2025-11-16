Por qué tengo colesterol alto si llevo una vida saludable: las respuestas a este problema Los expertos recomiendan hacer ejercicio, seguir una dieta balanceada y no fumar para bajar los niveles de colesterol. Sin embargo, algunas personas pueden desarrollar la complicación por otros factores. Por







El estilo de vida es clave para controlar el colesterol, pero también hay factores genéticos. Pexels

Según datos del Hospital de Clínicas, el 40% de los argentinos tienen colesterol alto.

Los especialistas advierten que llevar una vida saludable es esencial para prevenirlo, pero también debe tenerse en cuenta la genética.

Un estudio de la Universidad de Pittsburgh identificó 17.000 variantes genéticas que pueden elevar el colesterol LDL.

El descubrimiento permite identificar a las personas con más riesgo de tener colesterol alto e implementar estrategias de prevención. El colesterol alto es uno de los problemas de salud más comunes en Argentina: según un reciente estudio del Hospital de Clínicas, lo sufre cerca del 40% de los adultos. Hacer actividad física y seguir una alimentación balanceada ayudan a prevenirlo, pero también existen otros factores que pueden llevar a su aparición incluso en personas que tienen un estilo de vida saludable.

Las personas que deberían prestarle más atención a su colesterol son aquellas que tienen antecedentes familiares. Los expertos recomiendan adoptar hábitos de vida saludables desde la adolescencia y la juventud, lo que incluye no fumar, hacer ejercicio, mantener una dieta equilibrada y controlar la presión arterial.

Existen dos tipos de colesterol: el bueno o HDL, que transporta el exceso de colesterol al hígado para que lo elimine, y el malo o LDL, que se deposita en las arterias y forma placas. Este último es el que puede elevar sus niveles a pesar de que las personas cuiden su salud.

colesterolll Por qué hay personas que tienen colesterol alto si poseen una vida saludable El estudio del Hospital de Clínicas señaló que "la dieta y el ejercicio son esenciales, pero la genética también debe tenerse en cuenta". Otra investigación, en este caso de la Universidad de Pittsburgh y publicada en la revista Science, identificó variantes genéticas que elevan el colesterol LDL independientemente del estilo de vida.

Esto significa que, en algunas personas, la predisposición genética a la acumulación de placa en las arterias es un elemento decisivo para desarrollar enfermedades cardiovasculares. El estudio, dirigido por el doctor Frederick Roth, clasificó casi 17.000 variantes del gen que codifica el receptor de LDL.

Estas variantes pueden hacer que el organismo sea menos eficaz para eliminar el colesterol malo de la sangre, e incrementar el riesgo de infarto incluso en personas cuyo nivel de colesterol se considera normal. La ventaja es que también permiten identificar tempranamente a las personas con mayor tendencia a desarrollar colesterol alto e implementar estrategias de prevención. "Estas puntuaciones de impacto de variantes tienen el potencial de multiplicar por diez el número de diagnósticos de colesterol alto familiar en personas con variantes no clasificadas", explicó el doctor Dan Roden, coautor del estudio. Esto permitirá anticipar el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.