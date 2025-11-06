6 de noviembre de 2025 Inicio
Alemania: investigan unas 50 pintadas de esvásticas hechas con sangre humana

Aparecieron en autos, buzones y fachadas de edificios de la ciudad de Hanau, al este de Frankfurt. "Lo que sucedió aquí cruza todos los límites de la decencia y la humanidad", aseguró el alcalde Claus Kaminsky.

La Policía alemana buscaba determinar el contexto de las pintadas.

La Policía de Alemania investiga la aparición de unas 50 esvásticas pintadas con sangre humana en la ciudad de Hanau, al este de Frankfurt, un delito que podría ser enmarcado como "daños a la propiedad" y "empleo de símbolos de organizaciones inconstitucionales".

El portavoz de la policía, Thomas Leipold, contó que la denuncia se registró este miércoles por la noche, cuando un hombre alertó por la presencia de una esvástica puntada con líquido rojo en el capó de un auto estacionado. Una prueba especial reveló que se trataba de sangre humana.

Los agentes comprobaron que casi 50 autos habían sido marcados de manera similar, además de buzones y fachadas de edificios. Estaban trabajando para determinar el contexto, ya que desconocían si las pintadas se habían hecho al azar o señalando lugares específicos.

"El contexto es completamente incierto", señaló Leipold. Según reportó la agencia AP, también aparecieron otros mensajes escritos en autos y edificios, pero la Policía no brindó más datos. Aún no hay indicios acerca de quién está detrás de las pintadas o de dónde provino la sangre, ya que no hay reportes de lesiones.

Policía de Alemania

La esvástica está ampliamente considerada un símbolo de odio relacionado con la ideología nazi. En Alemania, dibujarlas en público es un delito que puede castigarse con multas y hasta tres años de cárcel. La ciudad de Hanau fue noticia en 2020, cuando un atacante alemán mató a nueve inmigrantes en un bar.

"Especialmente en nuestra ciudad, que fue profundamente afectada por el ataque racista del 19 de febrero de 2020, tal acto causa una profunda consternación", afirmó el alcalde Claus Kaminsky, quien informó que la ciudad presentó una denuncia penal.

"Lo que sucedió aquí cruza todos los límites de la decencia y la humanidad. Las esvásticas no tienen lugar en Hanau. No permitiremos que esa clase de símbolos siembre miedo o división", añadió.

