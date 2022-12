Desopilante transmisión por Twitch del Kun Agüero con Lionel Messi en la intimidad de la concentración

Insólito: una diputada de México quiere declarar "persona no grata" a Messi

En los primeros 10 minutos de la entrevista, apareció Alejandro "Papu" Gómez y se quedó junto a Messi a lo largo de los más de 80 minutos que duró la conversación . Una vez allí, el mediocampista del Sevilla FC reveló: " Me corté el pelo como David Beckham ", lo que tentó al Kun Agüero.

Vinculado a esta frase del Papu, el número 17 de la Selección confesó que Enzo Fernández ("Enzito") le dijo que se parecía a Andrés D'Alessandro, mientras que el Kun reveló que Giovani Lo Celso le envió un mensaje por privado y se rió del corte de pelo del reemplazante de Ángel Di María contra Australia.

"¡Estaba convencido que iba a ser Beckham!", lanzó un Lionel Messi muy tentado con la situación. Por eso, el Papu Gómez aseguró: "Con otro peluquero y un cirujano plástico, me puedo parecer a Beckham".

El reclamo de Messi al Kun Agüero

Uno de los momentos que más risas generó fue cuando el propio Messi le hizo un reclamo al Kun: "Vos no apareces en el grupo, pero cuando extrañas mandas uno atrás de otro, no es así. A veces estamos hablando y no contestas". Esto hizo que Agüero le consulte al Papu Gómez si coincidía con las palabras del 10.

"Para mí, el capitán tiene razón", aseguró el volante de la Selección argentina. Pero no fue lo único que dijo, sino que añadió una frase más al respecto: "De la nada apareces y preguntas muchas cosas juntas".

Buscando salir de este tema, Messi bromeó con el Kun: "El otro día te vi desde la cancha y estás grandote, eh. ¿Estás haciendo fierros?". Por el lado de Sergio Agüero, primero no entendió que era una broma, por lo que se levantó la remera y les mostró dónde le colocaron el chip para poder contener su problema en el corazón.

El ingreso de Paredes y De Paul al stream

Después de estas palabras del Kun, Messi le consultó si "Daddy" podía saludar, por lo que Agüero le dio el visto bueno y apareció el fisioterapeuta Marcelo D'Andrea. Tras algunos chistes sobre el corte de pelo del Papu, ingresaron Leandro Paredes y Rodrigo De Paul de forma muy cómica, lo que se hizo viral en las redes sociales.

"Para mí le quedó mal", señaló De Paul sobre el pelo de Alejandro Gómez. Por eso, Lionel Messi acotó: "Pero ya sabíamos que le iba a quedar mal, ¿Cómo se va a parecer a Beckham?", lo que generó muchas risas en todos los presentes.

Luego de que el mediocampista del Atlético de Madrid le consulte al Kun dónde se encontraba, este último les hizo la misma pregunta y Messi emocionó a todos: "Estamos en nuestra pieza". Con esto hizo referencia a que Agüero fue siempre su compañero de cuarto, mientras que ahora se encuentra solo porque no lo reemplazó con nadie.

"Nunca me invitaste a dormir a la concentración", señaló el Kun Agüero. Esto hizo que Messi reaccione y revele: "Sos un mentiroso porque sí te dije", lo que demuestra que la invitación para que el exfutbolista sea parte de la concentración argentina era real, aunque él la rechazó porque está con su familia.

Messi Kun Agüero Una de las recordadas postales compartidas por Messi con el Kun. Instagram

Casi al final, el Papu Gómez hizo referencia a las declaraciones de Sergio Agüero sobre las trabas que le pusieron para ingresar al predio. "Ya tenes las credenciales, podes venir eh", le remarcó el volante. Hasta el propio Messi comentó al respecto: "Así después no andas tirando bombas ahí".

Por último, el Kun los despidió y deseó éxitos de cara al partido del viernes 9 de diciembre frente a Países Bajos, dedicándoles unas emotivas palabras y asegurando que consiguió el récord de visitas a un stream. Por eso, Messi fue el encargado de contestarle en la previa a cortar: "Te extrañamos a vos, a Gio, y siempre están presentes, lo saben".