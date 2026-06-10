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10 de junio de 2026 Inicio

El confuso momento que vivió Lionel Messi tras el amistoso de la Selección argentina: "¿Te acordás quién soy?"

El capitán del seleccionado contó los detalles del diálogo que tuvo con el futbolista de Islandia cuando terminó el partido e intercambiaron camisetas.

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Messi

Messi, y un confuso momento.

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Luego del amistoso de la Selección argentina, Lionel Messi intercambió camisetas con un jugador de Islandia, pero no todo quedó en un abrazo y una foto porque el jugador le preguntó: “¿Te acordás de mí?” y lo descolocó.

Lionel Messi, a días del Mundial 2026.
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El motivador mensaje de Messi a días del debut de la Selección en el Mundial

Sucede que el futbolista que se acercó es Andri Gudjohnsen, el delantero de 24 años, que nació en Londres en 2002, y es hijo de Eidur Gudjohnsen, exdelantero que integró el plantel de Barcelona entre 2006 y 2009.

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Esto indica que su padre compartió equipo con el astro rosarino, fueron compañeros y también crecieron juntos porque Lionel tenía 18 años cuando el islandés llegó al club. Fue entonces que, dos décadas después, su hijo se acercó a pedirle la camiseta y le contó sobre su padre.

“Me dijo, ‘¿te acordás quién soy?’. La verdad que me sorprendió en ese momento. Después me dijo que era el hijo de Gudjohnsen. No me acuerdo la verdad, él era chiquito. Me acuerdo de haberlo visto, que esté con el padre en algún entrenamiento. Pero no me acordaba, era muy chico”, contó Messi entre risas.

El motivador mensaje de Lionel Messi a días del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026

Luego de la victoria 3 a 0 de la Selección argentina a Islandia en el último amistoso previo al debut en el Mundial 2026, el jugador Lionel Messi publicó un posteo con un claro mensaje para mostrar unidad. “Vamos, más juntos que nunca”, escribió en su cuenta de Instagram.

El capitán marcó un gol de penal en el triunfo tras una falta a Lautaro Martínez y amplió la ventaja a 2 a 0, luego del gol de Valentín Barco a los 8 minutos. Thiago Almada selló el resultado a los 86 minutos para el equipo que mechó a titulares y suplentes.

Embed - Leo Messi on Instagram: "Vamos, más juntos que nunca "
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Lionel Scaloni probó a casi todos sus jugadores de cara al primer partido, el cual será el martes 16 de junio a las 22 contra Argelia por la fase de grupos. Argentina se encuentra en el grupo J con Jordania y Austria.

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