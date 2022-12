Video: así recibieron a Dibu Martínez en Mar del Plata tras consagrarse campeón con la Selección

El arquero de la Scaloneta fue agasajado por varios niños de los clubes de la ciudad que le regalaron una bandera argentina dedicada, que el deportista se ató a su cintura. Y luego reveló su sueño cumplido en Qatar 2022 con el seleccionado. "Siempre jugamos por la gente, no por la plata, si por los colores de esta camiseta", sostuvo y agradeció la unión de la hinchada. En esa línea pidió "que tenemos que unirnos para que este país salga adelante".

"Yo creo que desde que nací en Mar del Plata es la primera vez que veo tanta gente junta, lograr la tercera estrella y ser el primer marplatense en lograrlo, yo creo que no es solamente un orgullo para mi, sino de todos los arqueritos que tengan sueño de lograr la cuarta", expresó.

"Cuando empiezo a jugar a la Selección mi deseo era traerle un titulo a mi ciudad, le di la Copa América, la Finalissima, la Recopa, los campeones de Europa en Wembley, le dimos la vuelta a Inglaterra, y le ganamos a los últimos campeones del mundo en Qatar", repasó Dibu que bailó a pedido de la gente tal como lo hizo en la cancha varias veces.

Sobre la última jugada del partido, cuando tapó un gol de Francia, comentó: “Fue increíble porque veníamos controlando el partido por 70 minutos, hicimos un penal que vino de la nada, ellos se agrandaron. Hasta que la pelota no entre no hay que festejar”, analizó.

Consultado por el baile que hizo cuando Aurelien Tchuaméni erró su tiro afirmó que "que no lo había planeado". El futbolista aseguró que "en los penales me hago fuerte y sé que los rivales me respetan". "Cuando atajo el primer penal en una final del Mundo sabía que iba a estar muy nervioso. Le traté de jugar mentalmente, tirándole la pelota lejos, hablándole. Y la tiró afuera, se cagó todo", lanzó entre risas.

Luego expresó su admiración por Lionel Messi. "Es el mejor jugador del planeta y mi sueño final como deportista era darle al mejor el título mundial, para que no haya duda de que sea el mejor jugador de toda la historia".

Por último reveló que le mandó un mensaje al 10 de la Selección agradeciéndole la oportunidad en Qatar. "Le dije ´muchas gracias por darme el Mundial y él me dijo lo mismo´", detalló y concluyó: "Es algo increíble que el mejor jugador te respete".