Toda la intimidad de los festejos de la Selección argentina en el viaje de regreso del Mundial Qatar 2022

Mientras que el Seleccionado llegará al país aproximadamente a las 02:30 de la madrugada. El plantel compartió los momentos íntimos que pasan junto a la Copa en el vuelo que los trae para Argentina.

La alegría de los jugadores traspasó a todos los argentinos, así en sus diferentes redes sociales, parte del equipo comenzó a publicar imágenes sobre la gran noche del domingo en el estadio Lusail.

Dentro del estadio, Sergio "Kun"Agüero, Nicolás Otamendi y Alejandro "Papu" Gómez, realizaron streamings en vivo desde los vestuarios de la Selección argentina.

Esos pequeños momentos compartidos con miles de personas del otro lado del celular, hizo que este equipo en particular se muestre de una manera transparente y empática para con el público. Entre risas, bebidas, cumbia y bailes, los 26 junto al equipo técnico tiñeron la noche de blanco y celeste.

La intimidad de los festejos de la Selección argentina

Como fue el caso de Nicolás Tagliafico compartió en su Twitter una imagen del trofeo con el cinturón de seguridad puesto para evitar daños.

Además en su cuenta de Instagram, grabó un video de algunos de sus compañeros entonando la canción de "La Mosca", que se tornó viral en las últimas semanas, pero con un detalle: la letra.

Del Potro Instagram

Entre los versos que actualizaron ahora se puede escuchar: "La final con Alemania, 8 años la lloré, pero eso se terminó porque este año en Qatar la final con los franceses la volió a ganar papá. Muchachos, ahora solo queda festejar, ya ganamos la tercera, ya somos campeón mundial. Y al Diego del decimos que descanse en paz, con Don Diego y con la Tota por toda la eternidad".

Por otra parte, Emiliano "Dibu" Martínez fue uno de los protagonistas durante los penales entre Argentina y Francia para condecorar a la Albiceleste tricampeón mundial.

Mientras emprenden la vuelta a Buenos Aires para festejar junto a los hinchas, el arquero le dedicó un emotivo post al trofeo dorado bajo la icónica frase: "Le pude hacer upa", la icónica frase que acuñó Lionel Messi en el Maracaná en la Copa América 2021.

¡Eso no es todo! El capitán del seleccionado, Lionel Messi, no se quedó atrás y también se sumó a sus compañeros con una publicación sosteniendo la Copa en pleno vuelo.

En un principio, Lionel Messi realizó varias publicaciones con imágenes del festejo en Doha, donde expresó sus sentimientos ante la victoria: "Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer", comenzó por escribir el capitán nacional en un clima de euforia total.

Además junto a Claudio "Chiqui" Tapia, los pilotos de Aerolíneas Argentinas se sacaron una foto sosteniendo la Copa del Mundo.