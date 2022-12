Tagliafico mostró cómo viaja la Copa del Mundo rumbo a la Argentina

Mientras que el Seleccionado llegará al país aproximadamente a las 02:30 de la madrugada en el vuelo AR1915 de Aerolíneas Argentinas.

El plantel disfruta el minuto a minuto junto a la Copa del Mundo, inundan sus redes sociales con imágenes que quedará para la historia y en el recuerdo de todo un país.

Entre los jugadores que subieron imágenes sobre la Copa, el jugador Nicolás Tagliafico compartió en su Twitter una imagen del trofeo con el cinturón de seguridad puesto para evitar daños.

Messi posó junto a la Copa del Mundo en el vuelo de regreso del Mundial Qatar 2022

El futbolista Lionel Messi se consagró campeón del mundo con la Selección argentina y la celebración no termina, ya que ahora se expresó en su cuenta personal de Instagram al respecto. "Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer", comenzó por escribir el capitán nacional en un clima de euforia total.

El capitán de la Selección argentina compartió una imagen en su Instagram donde se lo ve sosteniendo la Copa del Mundo en el vuelo que los trae a casa.