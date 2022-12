Messi posó junto a la Copa del Mundo en el vuelo de regreso del Mundial Qatar 2022

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi)

En un principio, Lionel Messi realizó varias publicaciones con imágenes del festejo en Doha, donde expresó sus sentimientos ante la victoria: "Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer", comenzó por escribir el capitán nacional en un clima de euforia total.