Mundial Qatar 2022: un jugador de la Selección argentina no estuvo en su equipo y alertó a Scaloni

Una figura de la Selección argentina no jugó para su equipo por segunda vez consecutiva.

El defensor de la Selección argentina Cristian "Cuti" Romero estuvo ausente por segunda vez consecutiva en el partido de Tottenham de este martes y alertó al DT Lionel Scaloni. El futbolista no formó parte del equipo que le ganó por 2 a 1 a Olympique de Marsella por la Champions League a raíz de una molestia en el gemelo derecho. A pesar de esta dolencia, la presencia del futbolista en el Mundial de Qatar 2022 no corre riesgo ya que no es de gravedad.