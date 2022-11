Mundial Qatar 2022: las reacciones de los jugadores de la Selección argentina después de la derrota

"El resultado que no queríamos. Toca descansar y pensar en lo que viene. POSITIVO. Confío en este grupo, en este equipo. Vamos Selección. Todos juntos", aseguró Lautaro Martínez, a quien el VAR le anuló un gol en una polémica decisión basada en el offside semiautomático.

Posteo Lautaro Martínez Instagram

"Confío en los míos a muerte. No era el resultado que deseábamos, pero no tengo dudas que nos va a hacer más fuertes. El sábado todos juntos", agregó Alejandro "Papu" Gómez. En el mismo sentido se expresó Emiliano "Dibu" Martínez: "Gracias a todos por su apoyo. Hoy no se nos dio, el sábado vamos con todo", sostuvo.

Por su parte, Ángel Di María reflexionó: "No empezamos como queríamos. Pero así es el fútbol. Tenemos que mirar para adelante como siempre lo hizo esta selección. Vamos con todo que todavía queda mucho", alentó.

Posteo Leandro Paredes

Posteo Papu Gómez

Posteo Dibu Martínez

Posteo Ángel Di María

El fixture de la Selección argentina en el Mundial Qatar 2022

MÉXICO

Fecha: Sábado 26 de noviembre

Sábado 26 de noviembre Horario: 16 (hora de Argentina)

16 (hora de Argentina) Estadio: Lusail Iconic

POLONIA