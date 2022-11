Messi, antes del debut de Argentina: "Llego muy bien físicamente y en un gran momento"

Sin embargo, aclaró que "siempre me sentí bien con la continuidad de los partidos, de jugar, agarré ritmo y me sentí cómodo cuanto más jugaba y eso fue lo que intenté hasta llegar al inicio del Mundial pero no hice nada especial, me cuidé y trabajé como hice toda mi carrera, sabiendo que es un momento especial".

Luego, pronunció las palabras que mucha gente sabía pero no quería escuchar: "Seguramente sea mi último Mundial, mi última oportunidad de conseguir ese gran sueño que tengo y que todos queremos".

"No sé si es el momento más feliz de mi carrera pero sí que me encuentro muy bien, me agarra con otra edad, más maduro, intento disfrutar todo al máximo, cada momento, de vivirlo con mucha intensidad", detalló.

El rosarino aseguró que "ahora lo disfruto más, antes disfrutaba de jugar y era todo tan seguido que no me daba tiempo, pensaba en el siguiente partido. Hoy soy más consciente, trato de aprovechar y disfrutar cada momento".

Respecto al choque con Arabia Saudita, Messi señaló que "esperan un partido difícil" y, consultado sobre la cantidad de debutantes mundialistas en la Selección argentina, planteó que "cada uno va a manejar como pueda la ansiedad y los nervios, pero seguramente cuando pasen los primeros 5 minutos vamos a intentar hacer lo que venimos haciendo durante este tiempo que es jugar, ir a buscar el partido y respetando al rival siempre".

Sobre el presente del equipo, el capitán expresó que "no sé si llegamos mejor, venimos de ganar y eso descomprime muchísimo, hace que la gente no esté tan ansiosa, tan pendiente de los resultados sino disfrutando del momento de la Selección".

"Recuerdo mucho el grupo de 2014, donde era un grupo similar, muy unido, que tenía claro lo que hacía dentro de la cancha, que tenía claro lo que quería y eso nos da mucha confianza cuando salimos a jugar", definió.