Habló el mini Dibu Martínez: "Mi sueño es jugar en la Selección argentina"

Juani, el nene que se sacó una famosa foto con Dibu Martínez desde un arco en los festejos de la Selección argentina , se refirió al encuentro que tuvo con el arquero de la albiceleste en el que se lo vio vestido como él. "Estoy bastante contento por la foto, no me lo esperaba . Algo había visto pero nunca pensé que se iba a hacer tan viral", fueron las palabras del chico de 12 años para mostrarse sorprendido por la difusión de la imagen.

Juani se dirigió a uno de los lugares en los que pasó el micro de la Selección con la camiseta de Dibu y un arco subido a un auto para hacerse más visible en medio de la multitud. Cuando fue consultado de su encuentro con Dibu respondió: "Nunca esperé que se saque una foto conmigo. Lo hice sólo para por lo menos verlo, aunque no me importaba si no me veía. Con verlo estaba más que feliz y ver a Messi y a todos levantando la copa".

Luego, reveló en diálogo con C5N que hubo dos futbolistas de Argentina que le avisaron a Martínez que estaba el niño esperándolo. "El Papu Gómez y Lautaro Martínez lo llamaron. Se reían". También expresó que un familiar fue quien le dio la idea de vestirse como Dibu para cumplir uno de los objetivos de Juani: "Mi papá es el inventor de todo esto. No sé cómo se le ocurrió el pasto, la bandera y el arco. Antes tenía un banco de suplentes".

Dibu Martínez niño Juani La foto que se sacó Dibu Martínez con el niño. Instagram (@emi_martinez26)

Cuando le preguntaron cuáles fueron los momentos que más recuerda del Mundial Qatar 2022 de Martínez, afirmó que "los penales con Holanda, el mano a mano en la última jugada con Francia y el tiro libre a México. Esas son las claves". Sobre los penales que ejecutó Kylian Mbappé contra los franceses opinó que "de los tres adivinó dos y las tocó".

Una de las preguntas que se hicieron los fanáticos del fútbol cuando vieron la imagen es si más allá de la simpatía por el niño sobre Dibu, si es arquero, a lo que el joven respondió que sí y agregó: "Tengo bastantes camisetas".

"Rossi, el arquero de Boca", fue la respuesta de Juani cuando fue consultado por si además de Martínez también hay otro arquero que admira.

Después, hizo alusión al famoso look de Dibu con la bandera argentina en uno de los costados de su cuero cabelludo y expresó: "Me lo había pintado pero después se salió la pintura, no era teñido. Si es por mí, me lo haría".

Una de las características de Dibu es que sabe hablar prácticamente a la perfección el inglés por su gran paso en Europa, por lo que al niño le preguntaron si también conoce ese idioma y respondió con una sonrisa: "Más o menos. Ahí con el colegio. Él no sabía, se fue de pibito a Inglaterra".

En tanto, Juani manifestó que se desempeña a su corta edad en el club "el Trébol de Haedo" y detalló que le gusta atajar ya sea en un entrenamiento o en un partido: "Siempre cuando me patean me gusta".

La caricatura que se dio a conocer en Francia sobre Dibu Martínez

Luego de su actuación durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, Emiliano Martínez fue elegido mejor arquero del Mundial y, si bien en Argentina es amado por convertirse en una pieza fundamental del equipo, en Francia “lo odian” por su comportamiento y sus eufóricos festejos.

El marplatense despertó la ira de los franceses por su actitud en la definición por penales y por sus bailes. Y el enojo creció luego de que se viralizaron los videos de los festejos en el vestuario, donde pedía “un minuto de silencio” para Mbappé.

Un ilustrador francés cruzó todos los límites y publicó en sus redes sociales una polémica caricatura burlándose del arquero del Aston Villa poniendo a Kylian Mbappé como “justiciero” del momento, por ser la figura de Francia y convertir un hat-trick en la final.

En sus redes sociales, el ilustrador francés se burló del “Dibu” a quien dibujó golpeado en el suelo y con el trofeo de Mejor Arquero del Mundial en su trasero. Además, hace referencia a los 4 goles que le hizo Mbappé (3 durante el partido y 1 en la tanda de penales).