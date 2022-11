Emiratos Árabes Unidos vs Argentina: hora, formaciones y TV

La Asociación del Fútbol Argentino intentó que el amistoso fuera en Doha, Qatar, para no tener que viajar a los Emiratos . Sin embargo, el acuerdo original expresa que la presencia de Messi en Abu Dhabi es fundamental como atracción y por eso se mantuvo el pacto.

El partido forma parte de un acuerdo de la AFA con Abu Dhabi que incluyó el entrenamiento a puertas abiertas del lunes en el estadio Al Nahyan y la disputa de la final de la Supercopa Argentina, en enero del año próximo. Esta será la primera vez en la historia que la Argentina jugará contra Emiratos Árabes.

"Todavía no entrenamos porque no teníamos el plantel completo. Tiene que ser un equipo de garantías físicas, no tomaremos ningún riesgo", aseguró el entrenador Lionel Scaloni este martes en conferencia de prensa.

La "Scaloneta" alcanzó los 35 partidos sin perder tras el último triunfo contra Jamaica en septiembre pasado. En caso de un nuevo resultado positivo, la Argentina quedará a un partido de la racha más larga de la historia, que pertenece a Italia con 37 encuentros invicto entre 2018 y 2021.

En cuanto al Mundial, la Selección argentina debutará contra Arabia Saudita el martes 22 de noviembre desde las 7 de la mañana. El Grupo C se completa con México y Polonia, a quienes enfrentará el sábado 26 y el miércoles 30, respectivamente.

Horario y dónde ver en vivo Emiratos Árabes Unidos vs Argentina

El partido se jugará el miércoles 16 de noviembre a partir de las 12:30 (hora argentina) con transmisión de TyC Sports. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Mohammed Bin Zayed, que tiene una capacidad para 42.056 espectadores y fue inaugurado en 1980.

Emiratos Árabes Unidos vs Argentina: probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alejandro Gómez; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Emiratos Árabes: Khalid Eisa; Abdul Salam Mohammed, Khalifa Al Hammadi, Khaled Al Hashemi y Shaheen Abdul Rahman; Ali Salmeen y Abdullah Hamad; Harib Abdullah, Adbullah Ramadan, Caio Canedo; Ali Mabkhout. DT: Rodolfo Arruabarrena.

El fixture de la Selección argentina en el Mundial Qatar 2022

ARABIA SAUDITA

Fecha: Martes 22 de noviembre

Martes 22 de noviembre Horario: 7 (hora de Argentina)

7 (hora de Argentina) Estadio: Lusail Iconic.

MÉXICO

Fecha: Sábado 26 de noviembre

Sábado 26 de noviembre Horario: 16 (hora de Argentina)

16 (hora de Argentina) Estadio: Lusail Iconic.

POLONIA