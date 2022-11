Mundial Qatar 2022: la contundente frase de Scaloni sobre Lo Celso

Finalmente, y como era de esperarse, Lionel Scaloni no incluyó en la lista de jugadores definitiva de la Selección argentina para el Mundial Qatar 2022 a Giovanni Lo Celso, tras sufrir una lesión en Villarreal . Por primera vez, el director técnico se refirió a su ausencia y aseguró que "no tiene un jugador igual a él" .

"La lista la conformamos pensando en lo mejor para equipo como siempre, es lógico que en una selección como la argentina se queden afuera jugadores. Era difícil para nosotros, a todos les tenemos aprecio enorme e iba a ser duro", explicó.

"Cuando jugó Papu, Mac Allister, jugaron bien los dos. Incluso Palacios. Cuando le tocó a Enzo los minutos que le tocó o Leandro como interior izquierdo. Tenemos muchas opciones. Hoy, solo pensás en el partido de mañana. Y tenemos una idea de cómo jugaremos el partido ante Arabia", explicó, sobre quién podría reemplazarlo.

"No hay palabras para darles a los que no están, es mejor no nombrarlos porque no es justo que se quedaron afuera", apuntó Scaloni.

Cómo se prepara la selección para el amistoso con Emiratos Árabes Unidos

Los últimos jugadores de la Selección argentina se sumaron a la concentración en Abu Dhabi. Por la mañana llegaron Lionel Messi, Ángel Di María y Leandro Paredes, mientras que Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Alejandro "Papu" Gómez lo hicieron por la tarde.

Luego Emiliano "Dibu" Martínez, Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister. El amistoso ante Emiratos Árabes Unidos está programado para este miércoles a las 12.30

"Todavía no entrenamos porque no teníamos el plantel completo. Tiene que ser un equipo de garantías físicas, no tomaremos ningún riesgo", aseguró Scaloni.

Añadió también que durante el entrenamiento que realicen el miércoles 15 de noviembre va ser más exigente para ver qué jugadores están disponibles pero "sin arriesgar a ningún jugador".

El panorama de la Selección Argentina frente al Mundial Qatar 2022

Durante la entrevista varias veces le cuestionaron a Scaloni si veía a la Argentina como campeona de la Copa del Mundo.

"A la gente sin promesas de nada, esto es fútbol, es un juego tan lindo, pero tan impredecible e injusto. NO vale la pena prometer nada", explicó el director ténico.

Agregó también que varios factores influyen en el desempeño de un equipo como: "los jugadores, el rival, la suerte en un mundial son fundamental, irnos a casa sabiendo que dejamos todo, eso es lo más importante".

Nombró como ejemplo el Mundial de 2002, que frente a un buen desempeño tanto del director como el equipo, el seleccionado terminó eliminado. "Hay que ser inteligentes para ganar un Mundial", aclaró el director ténico.