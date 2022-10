Mundial Qatar 2022: una supercomputadora pronostica un posible final entre Argentina y Portugal

La investigación denominada "The Most Important Of All unimportant Forecast 2nd Edition 2022, FIFA World Cup", y recabó diversos datos entre los que destacan múltiples estadísticas de jugadores de FIFA Soccer, así como también en una muestra de 192 partidos de la fase de grupos y 64 partidos de eliminatorias jugados durante las Copas del Mundo de 2006, 2010, 2014 y 2018.