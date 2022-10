Ángel Di María aclaró cuál será su futuro después del Mundial de Qatar 2022

"No suelo dar explicaciones cuando leo estas mentiras, pero ya es momento de darlas. No sé quién ha inventado que me voy en enero", sostuvo el rosarino en su cuenta de Instagram. Publicó el mismo mensaje en italiano y en español para que no queden dudas en ninguno de los dos países.

"Las declaraciones mías que han visto donde digo que me voy a retirar en Rosario Central (el club de donde salí) son recientes, pero son declaraciones que hago desde el día que me vine por primera vez a jugar aquí a Europa en el año 2007", aclaró Di María.

"Eso no significa que me quiero ir hoy, tampoco me voy a ir en enero. Por favor, dejen de inventar. Estoy muy feliz en este gran club, muy feliz en la ciudad y cuando vuelva a estar bien físicamente daré al equipo lo mejor de mí como lo hice siempre que me ha tocado jugar, aquí y en todos los equipos donde he jugado", prometió.

Posteo Di María

"Amo jugar al fútbol. No me gusta ver los partidos en mi casa, me gusta jugarlos. Por lo tanto pido por favor que no crean todo lo que leen porque eso no ayuda, solo ensucia mi nombre y el nombre del club", aseguró el futbolista.

Di María cerró su declaración con emojis de corazones blancos y negros, los colores de la Juventus, y el lema del club: Fino alla fine, que significa "hasta el final". De esta manera dejó la puerta abierta para volver a Rosario Central, pero aseguró que no será justo después de la Copa del Mundo.