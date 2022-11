Mundial Qatar 2022: quién es la argentina que enloqueció a todos haciendo jueguitos

Belén Godoy fue campeona nacional de freestyle y viajó a Qatar para alentar a la Selección argentina. La joven dejó a todos con la boca abierta cuando demostró su destreza con la pelota haciendo jueguitos. Acá en Qatar no habían visto a una mujer haciendo jueguitos", enfatizó.

Belu es conocida por participar del fútbol freestyle de Argentina y subir sus contenidos a las redes sociales. La joven sumó seguidores en Doha, donde se puso a hacer jueguitos con la pelota y enloqueció a los árabes con sus habilidades. "Me ven y se vuelven locos. Jamás vieron a una mujer haciendo jueguitos. Hablo acá en Qatar", aclaró.

BELU DOMIMANDO la PELOTA en DOHA

Belén tiene 23 años, es salteña y se consagró Campeona Nacional 2022 de Freestyle Fútbol en septiembre de este año. "Estoy hace poco, pero acá me pongo a hacer freestyle y los árabes se vuelven locos. Me invitan a comer, a pasear en sus autos. Pero yo a todos les digo que no", indicó.

Godoy que se presenta como belu_godoy_fs en su perfil de Instagram participó del banderazo celeste y blanco con sus colegas y se puso a hacer freestyle fútbol, y ella misma se mostró desconcertada porque "me dicen Messi o Maradona", destacó.