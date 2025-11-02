Vos sos vos, no te engañes más

Sos una joya irrepetible y valiosa que no necesita el "visto bueno" de nadie más. Descubrí por qué buscar validación externa es una forma de pereza, cómo la verdadera libertad nace al dejar de depender del pensamiento y la opinión ajena, y la clave para expresarte siempre desde la honestidad de tu alma.

Sos un ser único y valioso. Sos una joya irrepetible, con su propio ADN y sus marcas personales. Todo eso es imposible de duplicar, de calcar. Valés por lo que sos. No hay dos como vos.

¿Por qué entonces a veces dependés del afuera para validar eso que sos, eso que no puede ser nadie más que vos? ¿Por qué mirás a los demás reclamando un visto bueno, un pulgar hacia arriba? No hace falta que nadie te valore. No necesitás que nadie te marque el camino. Tu corazón tiene las respuestas para todo.

Seguir al rebaño es solo una manifestación de la pereza o del adormecimiento. Si comprendés tu riqueza como ser, vas a descubrir también que no necesitás que nadie se erija como tu faro e ilumine el camino, porque la luz brota de tu interior.

Si tan solo supieras el tesoro que sos… nunca más mendigarías una valoración que venga del mundo exterior, nunca más te sentirías mal cuando ese mundo te niega su anuencia.

¿Para qué buscar allá afuera lo que tenés dentro? Tu alma es libre y no necesita sentirse plena únicamente cuando la opinión ajena es favorable. Del mismo modo, sos libre para decidir y no necesitás que nadie más te diga qué camino tomar en este juego de la vida.

¿Cómo hacés para sentirte libre? La libertad empieza cuando dejás de considerar todo en base a lo que pensás. A partir de allí se activa un nivel de conciencia superior. Ahí te das cuenta de que hay un vasto reino de inteligencia y abundancia más allá del pensamiento y entendés que el pensamiento es solo una pequeña parte de la inteligencia. El mundo juzga mal, en general. Juzga y evalúa en términos de valor, y eso te puede confundir.

Sea cual sea tu edad, tu momento en la vida, siempre deberías expresarte desde el fondo del alma, con total honestidad, de manera espontánea, sin hacer cálculos ni especulaciones sobre la posible reacción de los demás. Por “los demás” me refiero a egos, orgullos y personalidades. Tu corazón será siempre un buen consejero. No seas esclavo de las opiniones de los demás, ni sigas mandatos heredados o repetitivos como si fueran palabra santa. Son solo ilusiones. No las tomes como verdades universales.

Es muy difícil acceder a la felicidad yendo por esos caminos importados. Creá los tuyos propios: más genuinos, más sentidos, surgidos desde el alma. Buceá en tu interior, y desde allí decidí. No repitas, como el papel carbónico. Sé original.

Gracias por querer existir.