2 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Vos sos vos, no te engañes más

Sos una joya irrepetible y valiosa que no necesita el "visto bueno" de nadie más. Descubrí por qué buscar validación externa es una forma de pereza, cómo la verdadera libertad nace al dejar de depender del pensamiento y la opinión ajena, y la clave para expresarte siempre desde la honestidad de tu alma.

Claudio María Domínguez
Por
Claudio María Domínguez
Vos sos vos, no te engañes más

Sos un ser único y valioso. Sos una joya irrepetible, con su propio ADN y sus marcas personales. Todo eso es imposible de duplicar, de calcar. Valés por lo que sos. No hay dos como vos.

Para este médico: “No se trata de resignarse a los genes, sino de influir en cómo envejecemos”.
Te puede interesar:

Un médico estudió más de 1.400 genes de adultos mayores para encontrar la explicación de la longevidad: qué descubrió

¿Por qué entonces a veces dependés del afuera para validar eso que sos, eso que no puede ser nadie más que vos? ¿Por qué mirás a los demás reclamando un visto bueno, un pulgar hacia arriba? No hace falta que nadie te valore. No necesitás que nadie te marque el camino. Tu corazón tiene las respuestas para todo.

Seguir al rebaño es solo una manifestación de la pereza o del adormecimiento. Si comprendés tu riqueza como ser, vas a descubrir también que no necesitás que nadie se erija como tu faro e ilumine el camino, porque la luz brota de tu interior.

Si tan solo supieras el tesoro que sos… nunca más mendigarías una valoración que venga del mundo exterior, nunca más te sentirías mal cuando ese mundo te niega su anuencia.

¿Para qué buscar allá afuera lo que tenés dentro? Tu alma es libre y no necesita sentirse plena únicamente cuando la opinión ajena es favorable. Del mismo modo, sos libre para decidir y no necesitás que nadie más te diga qué camino tomar en este juego de la vida.

¿Cómo hacés para sentirte libre? La libertad empieza cuando dejás de considerar todo en base a lo que pensás. A partir de allí se activa un nivel de conciencia superior. Ahí te das cuenta de que hay un vasto reino de inteligencia y abundancia más allá del pensamiento y entendés que el pensamiento es solo una pequeña parte de la inteligencia. El mundo juzga mal, en general. Juzga y evalúa en términos de valor, y eso te puede confundir.

Sea cual sea tu edad, tu momento en la vida, siempre deberías expresarte desde el fondo del alma, con total honestidad, de manera espontánea, sin hacer cálculos ni especulaciones sobre la posible reacción de los demás. Por “los demás” me refiero a egos, orgullos y personalidades. Tu corazón será siempre un buen consejero. No seas esclavo de las opiniones de los demás, ni sigas mandatos heredados o repetitivos como si fueran palabra santa. Son solo ilusiones. No las tomes como verdades universales.

Es muy difícil acceder a la felicidad yendo por esos caminos importados. Creá los tuyos propios: más genuinos, más sentidos, surgidos desde el alma. Buceá en tu interior, y desde allí decidí. No repitas, como el papel carbónico. Sé original.

Gracias por querer existir.

Noticias relacionadas

La falta de límites afecta su estabilidad emocional y genera ansiedad.

¿Sabías cuáles son las 5 cosas prohibidas que no podés hacer con tu perro? Clave para no cometer errores

Córdoba tiene una comuna desconocida con  ríos, mucha naturaleza y un encanto particular.

Viajar a Córdoba: la comuna desconocida con ríos, mucha naturaleza y un encanto particular

Día de campo en Buenos Aires.

Cuáles son las mejores estancias para pasar un día de campo en Buenos Aires

El tamaño del cerebro y el sistema inmunológico son claves en la longevidad.

Por qué los gatos viven más que los perros: se supo el verdadero motivo

A solo unas horas de la Ciudad, ofrecen paisajes únicos, tranquilidad y el equilibrio justo entre naturaleza y confort.

No tan conocidas: estas playas tienen un mar destacado, están en Buenos Aires y son ideales para visitar en familia

¿Cuál es la mejor forma de ayudar a la longevidad si no tenés tiempo para implementar grandes hábitos?

Cuál es la mejor forma de ayudar a la longevidad si no tenés tiempo para implementar grandes hábitos

Rating Cero

Guido Agostinelli se suma a C5N.
play

Guido Agostinelli llega a Mañanas Argentinas en C5N: "La economía de hoy, con datos y sin mitos"

Una producción brasileña es furor en Netflix.
play

Es una serie brasileña, está en Netflix y mezcla crimen, ambición y dramas familiares

Su carácter unisex lo convierte en una opción ideal tanto para hombres como para mujeres.

Este es el perfume favorito de Tom Cruise: cuánto sale en Argentina

El misterio sobre el presente de la pareja sigue abierto.

¿Siguen juntos o fue un amor fugaz? Cuál es el romance de Rosalía que afronta todo tipo de rumores

Estrenos en Netflix: El film que es perfecta para ver en tu día libre
play

Cuál es la nueva película de Netflix con Colin Farrell que es el plan ideal para el fin de semana

La actriz española Alejandra Onieva compartió el rol protagónico, conocida por telenovelas y producciones internacionales como Alta Mar.

Este famoso actor de Greys Anatomy estaría en pareja con una actriz española: de quién se trata

últimas noticias

play

Big Ari, tras el violento asalto comando en su casa: "Fue un calvario interminable"

Hace 28 minutos
Altos niveles de adhesión a la masacre entre los cariocas.

Una encuesta dice que el 87,6% de los habitantes de las favelas de Río de Janeiro aprueba la megaoperación contra el Comando Vermelho

Hace 31 minutos
Javier Milei confirmó que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Javier Milei confirmó que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Hace 36 minutos
play
Guido Agostinelli se suma a C5N.

Guido Agostinelli llega a Mañanas Argentinas en C5N: "La economía de hoy, con datos y sin mitos"

Hace 49 minutos
La causa judicial quedó caratulada como homicidio calificado por el uso de arma blanca.

Apuñalan y matan a un adolescente de 15 años en una pelea callejera en Necochea

Hace 52 minutos