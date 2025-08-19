19 de agosto de 2025 Inicio
Viajar a Salta: el particular pueblito que se destaca por su estilo colonial

En los Valles Calchaquíes, este rincón salteño mantiene viva la herencia colonial, la tradición gastronómica y la memoria histórica del norte argentino.

Uno de los pueblos que formó parte de la historia de la independencia de la Argentina.

Viajar por el norte de la Argentina siempre es una invitación a encontrarse con paisajes únicos y con pueblos que parecen detenidos en el tiempo. Las montañas, los valles y los caminos serpenteantes ofrecen postales que combinan naturaleza, cultura y tradición.

La vida en Manzano Amargo transcurre con un ritmo pausado que permite una inmersión total en las costumbres rurales y la identidad cordillerana.
Turismo en Argentina: el pueblito patagónico con un particular nombre que se esconde entre cascadas

En cada localidad, la historia se mezcla con la vida cotidiana: desde celebraciones populares hasta sabores regionales que cuentan más de lo que parecen. Los visitantes suelen sorprenderse con esa capacidad del norte de conservar costumbres antiguas sin dejar de recibir al turismo.

Dentro de ese abanico de destinos, hay un sitio en Salta que suele pasar inadvertido en comparación con otros pueblos más famosos. Sin embargo, guarda un atractivo particular para el turismo: calles tranquilas con fachadas coloniales, un pasado ligado a la gesta independentista y una gastronomía reconocida en toda la provincia. Se trata de El Carril.

el-carril-salta

Dónde queda El Carril

El Carril está ubicado a 37 kilómetros al sur de la ciudad de Salta, en pleno Valle de Lerma, dentro del departamento de Chicoana. Su nombre significa “camino” o “huella”, un guiño a su rol estratégico durante el siglo XVIII como paso entre la capital provincial y los Valles Calchaquíes. Esa condición lo convirtió en un punto clave para el tránsito de personas, mercaderías e incluso de tropas durante las luchas por la independencia.

Hoy, su entorno conserva la calma de un pueblo serrano, rodeado de cerros, campos cultivados y la vegetación típica del noroeste argentino. Esa combinación lo hace atractivo para quienes buscan destinos con identidad propia, lejos del ruido urbano.

Qué puedo hacer en El Carril

El Carril ofrece varias propuestas para quienes se animen a descubrirlo. Una parada obligada es el Museo Histórico Regional, inaugurado en 2012, que rescata las costumbres gauchas y muestra objetos relacionados con la vida rural y con episodios históricos de la zona.

Otro sitio de interés es el predio del Bañao, donde se recuerda la batalla de 1817 en la que las fuerzas de Güemes enfrentaron a los realistas. Para muchos visitantes, este espacio es un ejemplo de cómo un pueblo pequeño puede mantener viva la memoria de los hechos que marcaron al país.

En lo gastronómico, El Carril brilla con su Feria de Comidas Regionales, que funciona en la antigua estación Facundo de Zuviría. Allí se sirven locro, humita y, sobre todo, las famosas empanadas carrileñas, declaradas patrimonio provincial. Su sabor se convirtió en una marca registrada del lugar, y no falta quien sostenga que son de las mejores de toda Salta.

El pueblo también se distingue por su producción tabacalera, principalmente de las cepas Burley, Virginia y Criollo. Se trata de cultivos que forman parte del paisaje cotidiano y que le otorgan un sello agrícola único.

el-carril-turismo-salta

Cómo llegar a El Carril

El acceso más directo es por la Ruta Nacional 68 desde la ciudad de Salta. En auto, el viaje dura unos 40 minutos, mientras que también existen colectivos diarios que parten desde la terminal salteña. El trayecto en sí ya es parte de la experiencia: atraviesa campos, cerros y pequeños parajes que adelantan el ambiente que espera en destino.

Quienes recorren los Valles Calchaquíes suelen encontrar en El Carril un punto de paso estratégico, pero detenerse a conocerlo revela mucho más que un simple descanso en la ruta. Entre paisajes, sabores y memoria histórica, este pueblo demuestra que la esencia del norte argentino no siempre está en los lugares más conocidos, sino también en rincones donde la vida se saborea de otra manera.

