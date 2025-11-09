9 de noviembre de 2025 Inicio
Viajar a Córdoba: la reserva natural para hacer caminatas sencillas y disfrutar de cascadas

Se trata de un sitio ideal para conectar con la naturaleza por completo.

En Córdoba hay una reserva natural para hacer caminatas sencillas y disfrutar de cascadas.

  • La Rancherita y las Cascadas es una reserva natural declarada de interés provincial de Córdoba.
  • Es un pulmón verde de 300 hectáreas para la zona.
  • Está ubicada en el Departamento Santa María, cerca de Alta Gracia, a poco más de 40 km de la ciudad de Córdoba capital.
  • Esta reserva es reconocida por ser un refugio de flora y fauna, y tiene varios senderos que terminan en miradores con vistas panorámicas imperdibles.

En la provincia de Córdoba se encuentra La Rancherita y Las Cascadas, una reserva natural declarada de interés provincial. Se trata de un espacio que es refugio de fauna y flora autóctona, de usos múltiples y que cuenta con 30 hectáreas de paisajes imperdibles y es un espacio ideal para avistar aves y conectarse con la naturaleza.

En este lugar hay un vivero donde se realizan tareas de investigación y reforestación de la flora nativa, importante acción que se lleva a cabo en conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba. Está ubicado en el Valle de Paravachasca, una “comuna ecológica” que produce su propia energía con una planta solar y recicla su basura.

Por su cercanía a La Serranita, La Rancherita es elegida para emprender caminatas y conocer la naturaleza serrana en su totalidad. Con circuitos de dificultad baja y otros de intensidad media, en cualquiera de los recorridos se puede disfrutar de este área protegida.

La Rancherita y La Cascadas, Córdoba

Dónde queda la Reserva Natural La Rancherita Y Las Cascadas

La Rancherita y Las Cascadas se encuentra en la provincia de Córdoba, en el Departamento Santa María, cerca de Alta Gracia, a unos 44 km de la ciudad de Córdoba capital. Es una reserva natural ubicada sobre la Ruta Provincial 5, en el Valle de Paravachasca.

Se distingue por ser un pulmón verde de 300 hectáreas que provee de energía renovable a la mayor parte de su población.

Qué puedo hacer en la Reserva Natural La Rancherita Y Las Cascadas

En La Rancherita y Las Cascadas de Córdoba, se pueden realizar actividades de senderismo, caminatas, y la belleza natural del valle. Desde el balneario se pueden iniciar senderos autoguiados hacia miradores con vistas panorámicas y hacer senderismo a una cascada de aproximadamente 10 metros.

Como parte del recorrido, también se puede disfrutar del arroyo Los Quebrachos y refrescarse en las aguas de su pileta natural.

También es posible adentrarse en Las Cascadas, un par de ollas naturales que son las preferidas por las familias para un buen descanso. Otros paseos elegidos son las cabalgatas y los paseos en bici.

Otras opciones también son visitar las zonas de picnic con asadores y mesas junto al arroyo, o para quienes buscan un ambiente más tranquilo, el balneario de Despeñaderos en el río Sanaes ofrece lugar con menos afluencia de turistas.

Cómo llegar a la Reserva Natural La Rancherita Y Las Cascadas

Para llegar a La Rancherita y las Cascadas desde Córdoba capital en auto, hay que tomar la Ruta Provincial N° 5. La Rancherita se encuentra a unos 44 km al sur de la capital cordobesa, en el Valle de Paravachasca.

