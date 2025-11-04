Viajar a Córdoba: el pueblito que tiene un sendero hermoso que cruza distintas playitas

Ofrece un ambiente de tranquilidad y naturaleza ideal para el turismo activo y el descanso.

A tan solo 5 kilómetros de Villa General Belgrano , se encuentra Los Reartes, un destino ideal para quienes buscan fusionar la paz de la sierra con un viaje a las raíces históricas argentinas. Es considerado uno de los pueblos más antiguos del Valle de Calamuchita.

Viajar a Córdoba: el pueblo que ofrece un circuito irresistible en las sierras

Su encanto se deja entrever en la perpetuidad de las casonas de adobe del siglo XVIII. Pasear por sus calles es descubrir verdaderas reliquias como la emblemática Capilla Inmaculada Concepción , que data de 1815, y la tradicional Pulpería "Don Segundo Sombra" , fundada en 1929, donde el sabor de las tradiciones se siente en cada rincón.

Los Reartes es un encantador pueblo patrio ubicado en el Valle de Calamuchita , en la provincia de Córdoba , a 90 kilómetros de la ciudad capital y a 50 km de Alta Gracia. Su cercanía a Villa General Belgrano lo convierte en un destino ideal para conectar con los atractivos de la zona.

El río Los Reartes cruza por el medio del pueblo y le da nombre a esta encantadora localidad poco conocida. Se encuentra en un área rodeada de atractivos naturales , como sierras, ríos y senderos , ideales para actividades al aire libre .

La experiencia en Los Reartes no estaría completa sin explorar el caudaloso río que le da nombre. Sus aguas son cristalinas y aptas para remojarse; las amplias playas de arena que las rodean, invitan a la relajación.

Para los amantes de la aventura y el ejercicio, el terreno ofrece una variada red de senderos que desafían al visitante con su belleza. El trekking y el mountain bike son actividades estrella, destacándose rutas autoguiadas como el Sendero Yucac, ideal para una caminata corta y con increíbles vistas panorámicas.

Los Reartes 1 losreartes.gob.ar

También se puede realizar el Sendero Ibachume, que propone una caminata de dificultad media de 6km donde se puede acceder a los distintos miradores naturales para disfrutar del paisaje de las sierras chicas. El recorrido finaliza en la unión del Río Los Reartes con el Río del Medio, que da inicio al Lago Los Molinos.

La práctica de kayak y canotaje, y la pesca deportiva son otras de sus actividades acuáticas. Asimismo, se pueden organizar cabalgatas que recorren antiguos caminos rurales, ofreciendo una perspectiva única del paisaje de Calamuchita.

Esta oferta de actividades lo convierte en un destino ideal para visitar en familia, teniendo tanto momentos de tranquilidad y relajación así como también planes más dinámicos y entretenidos.

Cómo llegar a Los Reartes

La distancia aproximada desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es de 750 km. En general, se recomienda tomar la Ruta Nacional 9 y la Autopista Córdoba - Rosario para finalmente desembocar en la Ruta Provincial 5 que pasa por Villa General Belgrano.

Desde allí, ya se puede tomar la ruta local hasta Los Reartes. Pueden ser entre 8 y 9 horas de viaje, sin realizar paradas intermedias.

En un micro de larga distancia, el viaje puede extenderse hasta 12 horas, saliendo desde la Terminal de Retiro con destino a Villa General Belgrano. Este tiempo también incluye el trayecto que se debe hacer posteriormente en un vehículo particular o remis hasta el alojamiento en Los Reartes.