Viajar a Córdoba: dos pueblitos de ensueño que casi nadie conoce

Ambas ciudades cautivan con paisajes, historia y tradiciones. Dos rincones cordobeses que invitan a la calma y a reconectar con lo simple.

Entre los paisajes montañosos del Valle de Calamuchita , algunos destinos de Córdoba logran mantenerse alejados del ruido y el turismo masivo. A diferencia de otras localidades más promocionadas, hay pueblos que parecen escondidos a propósito, como si esperaran ser descubiertos con calma y sin apuro.

Quienes los visitan no suelen llegar por casualidad. Detrás del viaje hay, casi siempre, una recomendación boca a boca, una foto vista en redes o el simple deseo de encontrar un lugar donde el tiempo corra distinto. Allí, el plan es despojado: menos agenda y más contemplación, menos pantalla y más río .

Embalse y Los Reartes encajan en esa categoría de escapadas sin estridencias. Uno invita a sumergirse en un paisaje acuático lleno de propuestas al aire libre. El otro, en cambio, remite a lo criollo, a la historia y a la identidad de una Córdoba más silenciosa y tradicional.

Rodeada de montañas y recostada sobre el lago más grande de Córdoba , la ciudad de Embalse es una de las joyas poco difundidas del centro del país. El dique, construido hace más de cien años, impone con sus 50 metros de altura y 360 de largo , y funciona como corazón de una comunidad que gira en torno al agua.

El abanico de deportes náuticos es amplio. Buceo, kayak, ski, windsurf, paddle surf y natación son algunas de las actividades más populares, además de la pesca deportiva del pejerrey , que se practica bajo la regla del "pesque y devuelva", si mide menos de 15 centímetros.

Las playas también tienen su protagonismo. Saturno y Hotel N°3, dentro de la Unidad Turística Embalse, ofrecen sombra, tranquilidad y paseos a caballo. La Escuela de Ski concentra a quienes buscan acción sobre el agua, mientras que Maldonado atrae a familias y El Ceibo, a los que prefieren el voley playero y el movimiento.

Quienes prefieran las sierras al agua, pueden optar por senderos y caminos que bordean los 15 kilómetros de costa del lago. Se pueden hacer caminatas suaves, andar en mountain bike o salir a correr. Desde el cerro Pistarini se obtiene una vista privilegiada de los cinco ríos que nutren el embalse, y el cerro de los Enamorados ofrece un mirador natural al que se accede por una escalinata de 400 metros.

Embalse también tiene historia. Entre los recorridos guiados más recomendados están la Central Nuclear, el Museo Nacional Eva Perón, la Estación Hidrobiológica Fitz Simon y el Museo Municipal Juan Carlos Alba Posse.

En cuanto a gastronomía, abundan los restaurantes frente al lago, con pejerrey frito, cabritos, pollo al verdeo y licores caseros. Hay hospedajes para todos los gustos: cabañas, hoteles, campings, aparts y dúplex. Desde Córdoba capital se llega por la RN 36, luego la RP E63 y finalmente la RP 5. También hay colectivos, como Sierras de Calamuchita o Lep.

Los Reartes

Con más de tres siglos de historia, Los Reartes es el pueblo más antiguo del Valle de Calamuchita. Declarado “Pueblo Patrio”, este rincón serrano parece haber quedado detenido en el tiempo, entre tradiciones criollas, casas coloniales y celebraciones populares.

La mejor manera de conocerlo es caminando. El centro histórico conserva callecitas adoquinadas y casonas del siglo XVIII. La capilla Inmaculada Concepción, construida en 1815, sigue en pie y funcionando. Y la Pulpería Don Segundo Sombra, abierta en 1929, aún recibe visitantes con su mostrador original. También se pueden ver morteros de piedra utilizados por pueblos originarios en el siglo XVI.

Además del legado histórico, el entorno natural también dice presente. El río Los Reartes ofrece playas anchas, paradores con sombra y agua cristalina. El río del Medio, más agreste, es ideal para quienes buscan tranquilidad, con ollas profundas y orillas de arena fina.

El pueblo se presta para caminar, pedalear o montar a caballo. Hay varios senderos autoguiados y sin dificultad, perfectos para paseos tranquilos entre monte y campo abierto.

Durante todo el año se celebran fiestas que refuerzan la identidad local. Las Veladas Criollas de febrero, los carnavales y la Fiesta del Vino y la Vid en marzo, Saboreartes en julio, y diversos encuentros artísticos y religiosos completan un calendario activo y variado.

En gastronomía, Los Reartes es fiel a su esencia: locro, costillar a la llama, estofado de cordero y trucha son algunos de los platos típicos. Se suman bodegas locales y hasta una casa de té galés, única en la provincia.

Se puede llegar en colectivo con la línea Sierras de Calamuchita o en auto por la RP 5 hasta Villa Ciudad de América, y desde allí por la ruta S271. Para dormir, hay desde cabañas y casas de alquiler hasta campings y posadas familiares.