Vacaciones en Salta: el pueblo colgado de la montaña que es una joya escondida del norte Está a más de 3.000 metros de altura entre la yunga y la estepa precordillerana. Conserva tradiciones andinas, cosechas de maíz ancestral y una calma especial. Por + Seguir en







Quienes lo visitan destacan la tranquilidad de este pueblo. Turismo Salta

Nazareno es una localidad del departamento Santa Victoria, en el extremo noroeste de Salta, ubicada a 3.200 metros de altura sobre la falda del cerro Fundición y a unos 30 kilómetros de Iruya.

El pueblo creció literalmente entre los cerros, con calles de pronunciadas subidas y bajadas que trepan por las laderas buscando cada espacio disponible, lo que le da una fisonomía única en el norte argentino.

Su economía se sostiene en la agricultura tradicional, con cultivos de maíz y papas andinas de alta calidad mejorada de generación en generación, y en tejidos artesanales elaborados con lana de llama y oveja mediante técnicas ancestrales.

El acceso requiere vehículo 4x4 con experiencia en montaña, dos ruedas de auxilio y el tanque lleno, con un tramo que trepa hasta los 5.100 metros de altura antes de descender a la localidad. En el extremo noroeste de Salta se encuentra Nazareno, un pueblo que se asienta en la falda del cerro Fundición, una pared de 5.100 metros que lo resguarda por el oeste. Este poblado crece trepando las laderas del cerro en calles con subidas y bajadas pronunciadas que son parte de su postal más característica. Al este, luego de ascender casi 4.500 metros, las noches más despejadas dejan ver a lo lejos las luces de Orán detrás del monte espeso. En pleno verano, las cumbres se cubren de nieve por la combinación de altura y humedad de la temporada de lluvias.

La historia del pueblo no tiene registro escrito. Se cuenta que durante la guerra de la Triple Alianza, soldados desertores de distintas naciones recorrieron la montaña durante días y al llegar a este paraje decidieron quedarse, atraídos por su carácter virtualmente inalcanzable. Hoy, la economía se apoya en la agricultura familiar. Las familias cultivan maíz y papas andinas cuyas semillas se fueron mejorando de generación en generación, esperando las lluvias de diciembre, enero y febrero para que la cosecha florezca.

El pueblo tiene menos de 3.000 habitantes, prácticamente ningún comercio nocturno y una ausencia casi total de inseguridad que llama la atención de quienes llegan. Quienes lo visitan destacan la tranquilidad, junto con los tejidos artesanales de lana de llama y oveja que los habitantes elaboran con técnicas transmitidas durante siglos, y las festividades en honor a la Virgen de Guadalupe que cada 8 de septiembre y 8 de diciembre reúnen a vecinos y visitantes en celebraciones de profundo arraigo popular.

Nazareno Hostal Wayra Qué se puede hacer en Nazareno La propuesta del pueblo combina naturaleza, cultura originaria y espiritualidad en un entorno de montaña poco transitado:

Recorrer las calles del pueblo con sus pronunciadas subidas y bajadas para descubrir la fisonomía única de una localidad que creció literalmente entre los cerros, buscando cada espacio disponible en la ladera.

Contemplar los paisajes de cerros, valles y montañas que rodean al pueblo desde distintos puntos panorámicos, con vistas que cambian de color y tono a lo largo del día.

Conocer los tejidos artesanales de lana de llama y oveja elaborados por los habitantes con técnicas que se transmiten de generación en generación desde hace siglos.

Visitar la Parroquia de la Virgen de Guadalupe y participar de las festividades patronales del 8 de septiembre y el 8 de diciembre, celebraciones de fuerte identidad comunitaria y religiosa.

Recorrer las parcelas agrícolas familiares donde se cultivan maíz y papas andinas de alta calidad, en una práctica que combina tradición y conocimiento ancestral.

Observar la fauna típica de la zona durante el camino de acceso, con avistaje de guanacos, llamas y otras especies de la puna. Dónde queda Nazareno Nazareno se encuentra en el departamento de Santa Victoria, en el extremo noroeste de la provincia de Salta, a unos 30 kilómetros de Iruya y muy cerca de la frontera con Bolivia. Está asentada a 3.200 metros sobre el nivel del mar en la falda del cerro Fundición, flanqueada por la yunga al este y la estepa precordillerana al oeste. Integra la Reserva de Biosfera de las Yungas y se ubica a más de 500 kilómetros de la capital salteña, lo que la convierte en uno de los destinos más alejados y auténticos de toda la provincia.

Nazareno Gobierno de Salta Cómo llegar a Nazareno El acceso más recomendado parte desde La Intermedia, sobre la Ruta Nacional 9, desde donde se toma la Ruta Provincial 69 de ripio hacia el este hasta Cangrejillos. Desde ese lugar se continúa por la Ruta Provincial 97 hacia El Cóndor, se sube al Abra del Cóndor para ingresar a la provincia de Salta y se avanza por una cornisa a 4.731 metros de altura hasta alcanzar el pueblo, en un total de 112 kilómetros y aproximadamente cuatro horas desde La Intermedia. Se recomienda hacer el recorrido en un vehículo 4x4 con experiencia en manejo de montaña, llevar dos ruedas de auxilio y cargar el tanque de combustible en la Ruta 9 antes de iniciar el desvío.