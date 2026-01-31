Vacaciones en Salta 2026: el parque acuático que tenés que visitar sí o sí Es uno de los puntos favoritos para locales y turistas que buscan aliviar el calor salteño sin dejar de disfrutar al aire libre. Por + Seguir en







El parque acuático en Salta, cerca del Dique Cabra Corral. Gobierno de Salta

El Préstamo está ubicado en Coronel Moldes, a orillas del majestuoso Dique Cabra Corral en Salta.

Ofrece 8 toboganes para adultos y una plaza de juegos acuáticos diseñada especialmente para niños.

El predio cuenta con una infraestructura completa que incluye 35 asadores, camping, restaurante y drugstore.

El parque acuático funciona de miércoles a domingos de 11 a 19 horas, mientras que el camping abre toda la semana. En la temporada de verano, los parques acuáticos y complejos con piletas se posicionan como una de las mejores opciones para combatir el calor. Es un plan perfecto para hacer en familia o con chicos pequeños, ya que hay actividades para todas las edades. Para quienes visitan la provincia de Salta y buscan un respiro refrescante rodeado de cerros, el Parque Acuático El Préstamo es la opción ideal.

Ubicado en el corazón del Valle de Lerma, este complejo combina la adrenalina de los juegos acuáticos con la serenidad que ofrece el imponente Dique Cabra Corral.

Dónde queda el parque acuático El Préstamo Parque El Préstamo Visit Salta El parque se encuentra en la localidad de Coronel Moldes, sobre una de las márgenes del Dique Cabra Corral. Este espejo de agua es uno de los más grandes de Argentina, y el parque aprovecha su ubicación privilegiada para ofrecer un entorno natural único, a unos 75 kilómetros al sur de Salta Capital.

Qué puedo hacer en el parque acuático El Préstamo El complejo fue diseñado para que tanto niños como adultos pasen un día completo de diversión y descanso. Cuenta con una gran piscina de 40 metros de largo y 8 toboganes gigantes para adultos. Para los más chicos, hay una plaza de agua segura con mangrullos, hongos y chorros de agua.

El predio posee un sector de camping con 35 asadores equipados con pérgolas, ideal para un asado familiar. También hay espacios delimitados para instalar carpas y motorhomes. No hace falta salir del lugar para comer, ya que dispone de un restaurante y kioscos abiertos todos los días con minutas y productos regionales.

Salta parque acuático Visit Salta El parque cuenta con un aforo limitado de 400 personas y servicio de guardavidas permanente. Es el plan perfecto para disfrutar del verano al pie de las sierras en el Norte del país. Cómo llegar al parque acuático El Préstamo Es muy fácil llegar en auto desde Salta Capital. Se accede tomando la Ruta Nacional 68 hacia el sur. El trayecto toma aproximadamente 1 hora y 15 minutos. También se puede utilizar el servicio interurbano línea 5 - Moldes que sale desde el centro de la ciudad y llega hasta el puente de Coronel Moldes. Desde CABA, la opción más rápida es tomar un avión hacia el Aeropuerto Martín Miguel de Güemes tardan unas 2 horas y 15 minutos. Desde el aeropuerto, se puede alquilar un auto o tomar un transfer hasta la terminal de ómnibus para seguir hacia el parque.