31 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Vacaciones en Salta 2026: el parque acuático que tenés que visitar sí o sí

Es uno de los puntos favoritos para locales y turistas que buscan aliviar el calor salteño sin dejar de disfrutar al aire libre.

Por
El parque acuático en Salta

El parque acuático en Salta, cerca del Dique Cabra Corral. 

Gobierno de Salta
  • El Préstamo está ubicado en Coronel Moldes, a orillas del majestuoso Dique Cabra Corral en Salta.
  • Ofrece 8 toboganes para adultos y una plaza de juegos acuáticos diseñada especialmente para niños.
  • El predio cuenta con una infraestructura completa que incluye 35 asadores, camping, restaurante y drugstore.
  • El parque acuático funciona de miércoles a domingos de 11 a 19 horas, mientras que el camping abre toda la semana.

En la temporada de verano, los parques acuáticos y complejos con piletas se posicionan como una de las mejores opciones para combatir el calor. Es un plan perfecto para hacer en familia o con chicos pequeños, ya que hay actividades para todas las edades. Para quienes visitan la provincia de Salta y buscan un respiro refrescante rodeado de cerros, el Parque Acuático El Préstamo es la opción ideal.

Este pueblo se encuentra cerca de la Ciudad de Buenos Aires, perfecto para una escapada. 
Te puede interesar:

La escapada de Buenos Aires a un pueblito maravilloso que enamora con sus calles empedradas

Ubicado en el corazón del Valle de Lerma, este complejo combina la adrenalina de los juegos acuáticos con la serenidad que ofrece el imponente Dique Cabra Corral.

Dónde queda el parque acuático El Préstamo

Parque El Préstamo

El parque se encuentra en la localidad de Coronel Moldes, sobre una de las márgenes del Dique Cabra Corral. Este espejo de agua es uno de los más grandes de Argentina, y el parque aprovecha su ubicación privilegiada para ofrecer un entorno natural único, a unos 75 kilómetros al sur de Salta Capital.

Qué puedo hacer en el parque acuático El Préstamo

El complejo fue diseñado para que tanto niños como adultos pasen un día completo de diversión y descanso. Cuenta con una gran piscina de 40 metros de largo y 8 toboganes gigantes para adultos. Para los más chicos, hay una plaza de agua segura con mangrullos, hongos y chorros de agua.

El predio posee un sector de camping con 35 asadores equipados con pérgolas, ideal para un asado familiar. También hay espacios delimitados para instalar carpas y motorhomes. No hace falta salir del lugar para comer, ya que dispone de un restaurante y kioscos abiertos todos los días con minutas y productos regionales.

Salta parque acuático

El parque cuenta con un aforo limitado de 400 personas y servicio de guardavidas permanente. Es el plan perfecto para disfrutar del verano al pie de las sierras en el Norte del país.

Cómo llegar al parque acuático El Préstamo

Es muy fácil llegar en auto desde Salta Capital. Se accede tomando la Ruta Nacional 68 hacia el sur. El trayecto toma aproximadamente 1 hora y 15 minutos. También se puede utilizar el servicio interurbano línea 5 - Moldes que sale desde el centro de la ciudad y llega hasta el puente de Coronel Moldes.

Desde CABA, la opción más rápida es tomar un avión hacia el Aeropuerto Martín Miguel de Güemes tardan unas 2 horas y 15 minutos. Desde el aeropuerto, se puede alquilar un auto o tomar un transfer hasta la terminal de ómnibus para seguir hacia el parque.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El pancho, una popular comida para la sociedad.

Quién hace el mejor pancho: la Fiesta de la Picada y la Cerveza Artesanal de Marull suma un concurso imperdible

Playas extensas para disfrutar del verano 2026. 

Escapadas de Buenos Aires: esta es la playa que tiene un mix justo para que sea perfecta para jóvenes y familias

Se encuentra dentro de un complejo habitacional compuesto por dos cuerpos edilicios.

Así es el Pasaje General Paz, el lugar oculto de Buenos Aires que sorprende con su arquitectura

Se trata de uno de los destinos más visitados en la costa bonaerense. 

Turismo en la Costa Atlántica 2026: la playa que quedó séptima a nivel mundial

Villa Serrana construye una identidad propia que atrae tanto a parejas como a grupos de amigos o viajeros.

Así es Villa Serrana, el pueblo oculto de Uruguay con un paisaje poco común que es ideal para una escapada

Se afianzó como sede del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco.

Este lugar está en Retiro y esconde un palacio único con un jardín para destacar: cómo encontrarlo

Rating Cero

La diva ya eligió a la protagonista de su serie.

Susana Giménez ya eligió a la actriz que quiere que la personifique en su serie

Con todos los episodios de Wonder Man ya disponibles en Disney Plus, la etiqueta Marvel Spotlight abre una nueva puerta en la narrativa de la marca.

De qué se trata el concepto Marvel Spotlight y por qué es clave para las próximas producciones

La conductora expuso una fuerte situación de su exnovio.

Sabrina Rojas reveló una picante situación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro mientras él estaba con Flor Vigna

¿Quién renunció en Telefe?

Renuncia bomba de un periodista de Telefe: "Es la primera vez que decido irme de un ciclo"

La nueva película árabe De las cenizas (From the Ashes), logró posicionar su nombre dentro del Top 10 de Netflix, llamando la atención del público global por su conmovedora trama basada en sucesos reales, su profundidad emocional y contexto social.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata De las cenizas, la dura película inspirada en hechos reales que emociona a todos

Esta película significó el regreso de James Bond y ahora está en Netflix
play

Esta película significó el regreso de James Bond y ahora está en Netflix: cuál es

últimas noticias

La diva ya eligió a la protagonista de su serie.

Susana Giménez ya eligió a la actriz que quiere que la personifique en su serie

Hace 14 minutos
Hacer ejercicio tiene un gran impacto en la salud y el bienestar. 

Esta es la famosa rutina "12-3-30" para quemar grasa como loco: es muy sencilla

Hace 21 minutos
La UE sancionó además a 15 funcionarios iraníes. 

La Unión Europea designó a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista

Hace 23 minutos
Con todos los episodios de Wonder Man ya disponibles en Disney Plus, la etiqueta Marvel Spotlight abre una nueva puerta en la narrativa de la marca.

De qué se trata el concepto Marvel Spotlight y por qué es clave para las próximas producciones

Hace 40 minutos
Está fruta se destaca por su contenido de vitaminas, minerales y enzimas.

Esto le pasa al cuerpo si tomás jugo de ananá todos los días: todo lo que hay que saber

Hace 44 minutos