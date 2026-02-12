12 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: el pueblito pequeño que tiene buenos lugares para comer

Este destino tiene distintas alternativas para salir a almorzar o cenar en durante las jornadas de verano.

Por
Mar del Sur conserva su misterio

Mar del Sur conserva su misterio, sus playas desérticas con acantilados, su tranquilidad y sus novedades.

  • Un lugar soñado para vacacionar con un rico pasado histórico es Mar del Sur, también conocido como Mar del Sud, cerca de Miramar.

  • Se destaca por sus playas vírgenes con arena blanca, gris y negra, y acantilados, como así también por sus distintos lugares especiales para comer platos tradicionales de esta costanera.

  • Anteriormente era un pueblo ínfimo con casas bajas y calles de tierra con un único hotel, de aquí su riqueza histórica. Era un lugar conocido por pocas personas y poblado por pocos habitantes.

  • Es un destino turístico al cual se puede llegar muy fácilmente, tanto de Buenos Aires como desde Mar del Plata. Dos puntos de partida simples para quienes quieran viajar allí.

Recuerdos imborrables vuelven en ráfagas, entre la bruma y la espuma del mar: un lugar soñado en la Costa Atlántica que trae largas caminatas es Mar del Sur (o Mar del Sud), especialmente para aquellas personas que hayan visitado este destino en su infancia. Este lugar se encuentra a 17 km al sur de la cabecera del partido de General Alvarado, aquí asoman kilómetros y kilómetros de playas vírgenes con arena blanca, gris y negra, acantilados y viento, escenario que nada tiene que envidiarle a otras costas extranjeras.

La agenda de febrero reúne visitas guiadas, talleres y actividades inclusivas pensadas para acercar el museo a todos los públicos.
Te puede interesar:

Arte contemporáneo y misterios de Egipto: este es el paseo de Buenos Aires ideal para hacer en febrero 2026

Históricamente, era un pueblo ínfimo de casas bajas y calles de tierra con un hotel abandonado a sus fantasmas, los mejores alfajores, un único balneario y un restaurante croata con un líquido color cereza, aguardiente mágico que convidaba el dueño. Quienes llegaron a conocerlo posiblemente se recuerden el abundante plato de goulash con spaetzle que era la especialidad a la hora de comer.

A continuación te contamos más detalles de dónde queda y qué atracciones tiene en la actualidad, un centro turístico ideal para hacer una escapada en vacaciones.

Dónde queda Mar del Sur

Se encuentra ubicado entre el Arroyo La Tigra y el Arroyo La Carolina y está conectada por el tramo final de la ruta provincial RP 11; solo posee una calle pavimentada principal, la Avenida 100.

Qué puedo hacer en Mar del Sur

Hoy Mar del Sur conserva su misterio, sus playas desérticas con acantilados, su tranquilidad y sus novedades; hace apenas unas semanas con bombos y platillos abrió Otero Sur, un restaurante del Bajo de San Isidro que vino para quedarse con su propuesta gourmet basada en sus clásicos de más de 10 años que se suman a la pesca artesanal y las verduras de la huerta logrando unos platos que merecen aquella peregrinación de la infancia. La casa para comer junto al mar fue realizada por Janusz Ruszcowski, respetando la geografía y la idiosincrasia del lugar.

Otras recomendaciones puntuales para tener en cuenta a la hora de viajar a este rincón de magia y misterio, en la costa atlántica:

Las rabas del Balneario Cocoloco, entre otras minutas. La paella, la parrilla y las mejores papas fritas y la hamburguesa vegetariana del parador Mariyú. El yoga y las propuestas ligadas al bienestar de Almar, Mar del Sur holística que se brindan en la playa de este parador.

Las milanesas, las tartas y los buñuelos de acelga de la rotisería Ximena. Las empanadas gigantes de Puerto Sur. La cerveza artesanal al paso de Teckel, de producción local. El comedor –abierto mediodía y noche– y la tortilla del camping La Ponderosa. Aunque aún no es seguro, es probable que Makarska, el restaurante croata, vuelva a abrir este año.

mar del sur comidas

El hotel Boulevard Atlántico, siempre en estado permanente de restauración, tiene su salón para poder tomar el té, almorzar o cenar, con propuestas artísticas, entre mármoles y arañas con caireles y ecos del pasado.

Para lo dulce: la heladería Meraki, la casa de Tití y Paine Morales, con la mejor tarta de coco y dulce de leche. Los mega churros de Neymar y los premiadísimos alfajores de El&Mar.

Está todo tan cerca y es tan fácil preguntar que no hacen falta direcciones. Basta caminar por la Avenida 100, la única calle asfaltada de Mar del Sur. Y luego seguir hacia Rocas Negras para pedir al cielo que este lugar conserve siempre su belleza salvaje.

Entre arenas, pastizales y campos verdes se pueden ver ovejas, vacas y caballos: el campo muere en el mar. El pueblo en sí podría dividirse en dos. Por un lado, lo que sería el centro, con sus primeras casas construidas de espaldas al mar, resguardadas del viento entre una arboleda frondosa. En cambio, más al sur, en el sector Rocas Negras, están las casas que prácticamente se caen sobre el mar, por ser el único lugar de la Costa Atlántica Argentina en donde se puede tener un terreno sobre la playa.

Mar_del_Sur_view_from_Rocas_Negras

Cómo llegar a Mar del Sur

  • Desde Buenos Aires: se toma la Autopista Buenos Aires-La Plata y luego la Ruta Provincial 11, que termina en Mar del Sur.
  • Desde Mar del Plata: se continúa hacia el sur por la Ruta 11.
mar del sur
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este destino ofrece una propuesta distinta a la de los balnearios tradicionales

Así es Palmar, el pueblo uruguayo que es perfecto para descansar y practicar la pesca deportiva

Tiene una de las cinco Estancias Jesuíticas que recibieron la distinción de Patrimonio de la Humanidad otorgada por la UNESCO.

Vacaciones en Córdoba: el destino donde la cultura y la tradición se palpa en cada rincón

Arrecifes, Buenos Aires

Turismo en Argentina: el pueblo mágico para descansar frente al rio

El Castillo de Castelli se ve desde la ruta camino a Mar del Plata.

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino perfecto para ir con niños en febrero 2026

Punta Médanos funciona como un hallazgo para el fin de semana de Carnaval porque propone otra lógica: menos infraestructura, más paisaje.

Carnavales en la Costa Atlántica 2026: el destino poco conocido y tiene dunas enormas y unas olas espectaculares

Conocé los sitos de Turismo más visitados en Buenos Aires

Estas son las cúpulas de Buenos Aires que se destacan para visitar en 2026

Rating Cero

Las periodistas desataron una guerra mediática por el rainting. 

Yanina Latorre fulminó a Laura Ubfal por sus dichos sobre el rating: "Está resentida"

Ahora, llegó a la gran N roja, una impresionante película para toda la familia, se trata de Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego, una producción estadounidense de 2005 con un elenco excepcional.
play

Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego llegó a Netflix y es furor: de qué se trata la película de los 2000

El elenco de esta emotiva película está encabezado por jóvenes figuras del cine asiático que lograron una fuerte conexión con el público.
play

Nostalgia, romance y paso del tiempo: esta película coreana está sorprendiendo a todos en Netflix y es tendencia

Esta película de terror convierte la saga en una trilogía y sigue asustando a todos
play

Esta película de terror convierte la saga en una trilogía y sigue asustando a todos: de qué estreno de Netflix se trata

La doble de riesgo pidió a sus seguidores que respeten sus condiciones al momento de pedirle un saludo personal.

Romance inesperado: quién es la nueva pareja de Furia, la ex Gran Hermano

La abogada LaraPiro indicó que el Mauro Icardi está muy enamorado y no descartó el casamiento

¿Se casan? La terminante repuesta de la abogada de Mauro Icardi sobre la China Suárez

últimas noticias

play
La Asamblea Nacional de Venezuela sesiona este jueves.

El Parlamento de Venezuela discute la Ley de Amnistía para presos políticos que podría dejar a Nahuel Gallo en libertad

Hace 33 minutos
Mila Yankelevich junto a la productora y mujer de Gustavo Yankelevich.

Los Yankelevich iniciaron una demanda tras la tragedia de Mila: "daño emocional y pérdida irreparable"

Hace 38 minutos
Las periodistas desataron una guerra mediática por el rainting. 

Yanina Latorre fulminó a Laura Ubfal por sus dichos sobre el rating: "Está resentida"

Hace 43 minutos
Pablo Laurta se encuentra acusado por la Justicia.

Pablo Laurta fue trasladado a Concordia y continuará con prisión preventiva: "Quiero que se sepa la verdad"

Hace 58 minutos
“Estoy disponible para dar mis servicios de forma gratuita, aseguró el veterinario

Polémica propuesta de un veterinario a los therians: "A costo cero"

Hace 1 hora