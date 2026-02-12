Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: el pueblito pequeño que tiene buenos lugares para comer

Este destino tiene distintas alternativas para salir a almorzar o cenar en durante las jornadas de verano.

Recuerdos imborrables vuelven en ráfagas, entre la bruma y la espuma del mar: un lugar soñado en la Costa Atlántica que trae largas caminatas es Mar del Sur (o Mar del Sud), especialmente para aquellas personas que hayan visitado este destino en su infancia. Este lugar se encuentra a 17 km al sur de la cabecera del partido de General Alvarado , aquí asoman kilómetros y kilómetros de playas vírgenes con arena blanca, gris y negra , acantilados y viento, escenario que nada tiene que envidiarle a otras costas extranjeras.

Históricamente, era un pueblo ínfimo de casas bajas y calles de tierra con un hotel abandonado a sus fantasmas, los mejores alfajores, un único balneario y un restaurante croata con un líquido color cereza, aguardiente mágico que convidaba el dueño. Quienes llegaron a conocerlo posiblemente se recuerden el abundante plato de goulash con spaetzle que era la especialidad a la hora de comer.

A continuación te contamos más detalles de dónde queda y qué atracciones tiene en la actualidad, un centro turístico ideal para hacer una escapada en vacaciones .

Se encuentra ubicado entre el Arroyo La Tigra y el Arroyo La Carolina y está conectada por el tramo final de la ruta provincial RP 11 ; solo posee una calle pavimentada principal, la Avenida 100 .

Hoy Mar del Sur conserva su misterio, sus playas desérticas con acantilados, su tranquilidad y sus novedades; hace apenas unas semanas con bombos y platillos abrió Otero Sur , un restaurante del Bajo de San Isidro que vino para quedarse con su propuesta gourmet basada en sus clásicos de más de 10 años que se suman a la pesca artesanal y las verduras de la huerta logrando unos platos que merecen aquella peregrinación de la infancia. La casa para comer junto al mar fue realizada por Janusz Ruszcowski , respetando la geografía y la idiosincrasia del lugar.

Otras recomendaciones puntuales para tener en cuenta a la hora de viajar a este rincón de magia y misterio, en la costa atlántica:

Las rabas del Balneario Cocoloco, entre otras minutas. La paella, la parrilla y las mejores papas fritas y la hamburguesa vegetariana del parador Mariyú. El yoga y las propuestas ligadas al bienestar de Almar, Mar del Sur holística que se brindan en la playa de este parador.

Las milanesas, las tartas y los buñuelos de acelga de la rotisería Ximena. Las empanadas gigantes de Puerto Sur. La cerveza artesanal al paso de Teckel, de producción local. El comedor –abierto mediodía y noche– y la tortilla del camping La Ponderosa. Aunque aún no es seguro, es probable que Makarska, el restaurante croata, vuelva a abrir este año.

mar del sur comidas

El hotel Boulevard Atlántico, siempre en estado permanente de restauración, tiene su salón para poder tomar el té, almorzar o cenar, con propuestas artísticas, entre mármoles y arañas con caireles y ecos del pasado.

Para lo dulce: la heladería Meraki, la casa de Tití y Paine Morales, con la mejor tarta de coco y dulce de leche. Los mega churros de Neymar y los premiadísimos alfajores de El&Mar.

Está todo tan cerca y es tan fácil preguntar que no hacen falta direcciones. Basta caminar por la Avenida 100, la única calle asfaltada de Mar del Sur. Y luego seguir hacia Rocas Negras para pedir al cielo que este lugar conserve siempre su belleza salvaje.

Entre arenas, pastizales y campos verdes se pueden ver ovejas, vacas y caballos: el campo muere en el mar. El pueblo en sí podría dividirse en dos. Por un lado, lo que sería el centro, con sus primeras casas construidas de espaldas al mar, resguardadas del viento entre una arboleda frondosa. En cambio, más al sur, en el sector Rocas Negras, están las casas que prácticamente se caen sobre el mar, por ser el único lugar de la Costa Atlántica Argentina en donde se puede tener un terreno sobre la playa.

Mar_del_Sur_view_from_Rocas_Negras

Cómo llegar a Mar del Sur

Desde Buenos Aires : se toma la Autopista Buenos Aires-La Plata y luego la Ruta Provincial 11, que termina en Mar del Sur.

: se toma la Autopista Buenos Aires-La Plata y luego la Ruta Provincial 11, que termina en Mar del Sur. Desde Mar del Plata: se continúa hacia el sur por la Ruta 11.