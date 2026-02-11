Carnavales en Salta: 3 destinos imperdibles para visitar y descansar

Ubicados entre valles, montañas y viñedos, estos tres pueblos salteños ofrecen una experiencia única para disfrutar del norte argentino durante una escapada de verano.

La provincia de Salta se consolida año tras año como uno de los epicentros turísticos más relevantes de la Argentina, especialmente durante las festividades de Carnaval . En "La Linda" se encuentran destinos imperdibles para conocer en febrero de este 2026.

Esta celebración, que en el Norte Grande adquiere una dimensión cultural profunda vinculada a la tierra y a las tradiciones andinas, ofrece una alternativa distintiva para aquellos viajeros que buscan combinar el interés histórico con el esparcimiento en entornos naturales de gran valor geográfico.

Cachi es un pueblo situado a 2.531 metros sobre el nivel del mar , emplazado en el corazón de los Valles Calchaquíes. Este destino se destaca por su conservación de la arquitectura colonial, con calles de piedra, fachadas de adobe blanqueado y una iglesia declarada Monumento Histórico Nacional, todo bajo la custodia del imponente Nevado de Cachi , cuya cumbre alcanza los 6.380 metros.

En febrero, Cachi ofrece un Carnaval caracterizado por la serenidad y la preservación de costumbres locales, como el Carnaval de Antaño. Es el destino predilecto para los viajeros que priorizan el descanso y la introspección. Las celebraciones se centran en encuentros de copleros en la plaza principal, permitiendo que la actividad festiva coexista con un ambiente de tranquilidad absoluta.

Cafayate es el centro urbano más importante de los Valles Calchaquíes y un punto estratégico de la Ruta Nacional 40 . Previo al ingreso al pueblo, el entorno ofrece un espectáculo geológico único en la Quebrada de las Conchas , donde la erosión ha moldeado formaciones sedimentarias de color rojizo con estructuras naturales de gran acústica, como el Anfiteatro.

Las celebraciones locales incluyen comparsas y corsos tradicionales, pero su mayor atractivo reside en la posibilidad de combinar la agenda festiva con recorridos por bodegas boutique y establecimientos de salud y bienestar, donde se realiza yoga y otras actividades vinculadas a la meditación.

Es el destino recomendado para quienes buscan una experiencia para adentrarse en la producción vitivinícola regional y desean disfrutar del descanso en un entorno que ofrece tanto riqueza natural como confort moderno.

Iruya

Iruya Gustavo Arias

Ubicado sobre la Sierra de Santa Victoria, Iruya es un exponente máximo de la adaptación humana al relieve de montaña. Geográficamente, el pueblo parece suspendido en una ladera a 2.780 metros de altura, rodeado por los ríos Iruya y Milmahuasi.

Durante el periodo de Carnaval, Iruya se convierte en un centro de gran valor antropológico. Las ceremonias del desentierro del diablo y los bailes de cuadrillas reflejan un sincretismo cultural donde las raíces prehispánicas se mantienen vigentes. A diferencia de otros centros turísticos, este destino ofrece una experiencia de desconexión casi total. Su ubicación lo convierte en el sitio ideal para un descanso reparador, basado en la observación del paisaje, el contacto con la naturaleza y las culturas locales.