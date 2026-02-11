11 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Carnavales en Salta: 3 destinos imperdibles para visitar y descansar

Ubicados entre valles, montañas y viñedos, estos tres pueblos salteños ofrecen una experiencia única para disfrutar del norte argentino durante una escapada de verano.

Por
Carnaval en Salta 2026.

Carnaval en Salta 2026.

Visit Salta
  • Salta tiene destinos imperdibles para visitar durante el fin de semana largo de Carnavales.

  • El Norte Grande adquiere una dimensión cultural profunda vinculada a la tierra y a las tradiciones andinas.

  • Cada uno de los destinos se prepara para la ocasión con comparsas y corsos tradicionales.

  • Cachi, Cafayate e Iruya son tres sitios destacados de Salta para recorrer.

La provincia de Salta se consolida año tras año como uno de los epicentros turísticos más relevantes de la Argentina, especialmente durante las festividades de Carnaval. En "La Linda" se encuentran destinos imperdibles para conocer en febrero de este 2026.

Logró destacarse entre más de 270 candidatos provenientes de 65 naciones diferentes.
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: el pueblito fuera del radar que fue premiado y tenés que conocer

Esta celebración, que en el Norte Grande adquiere una dimensión cultural profunda vinculada a la tierra y a las tradiciones andinas, ofrece una alternativa distintiva para aquellos viajeros que buscan combinar el interés histórico con el esparcimiento en entornos naturales de gran valor geográfico.

Cachi

Cachi

Cachi es un pueblo situado a 2.531 metros sobre el nivel del mar, emplazado en el corazón de los Valles Calchaquíes. Este destino se destaca por su conservación de la arquitectura colonial, con calles de piedra, fachadas de adobe blanqueado y una iglesia declarada Monumento Histórico Nacional, todo bajo la custodia del imponente Nevado de Cachi, cuya cumbre alcanza los 6.380 metros.

En febrero, Cachi ofrece un Carnaval caracterizado por la serenidad y la preservación de costumbres locales, como el Carnaval de Antaño. Es el destino predilecto para los viajeros que priorizan el descanso y la introspección. Las celebraciones se centran en encuentros de copleros en la plaza principal, permitiendo que la actividad festiva coexista con un ambiente de tranquilidad absoluta.

Cafayate

Cafayate

Cafayate es el centro urbano más importante de los Valles Calchaquíes y un punto estratégico de la Ruta Nacional 40. Previo al ingreso al pueblo, el entorno ofrece un espectáculo geológico único en la Quebrada de las Conchas, donde la erosión ha moldeado formaciones sedimentarias de color rojizo con estructuras naturales de gran acústica, como el Anfiteatro.

Las celebraciones locales incluyen comparsas y corsos tradicionales, pero su mayor atractivo reside en la posibilidad de combinar la agenda festiva con recorridos por bodegas boutique y establecimientos de salud y bienestar, donde se realiza yoga y otras actividades vinculadas a la meditación.

Es el destino recomendado para quienes buscan una experiencia para adentrarse en la producción vitivinícola regional y desean disfrutar del descanso en un entorno que ofrece tanto riqueza natural como confort moderno.

Iruya

Iruya

Ubicado sobre la Sierra de Santa Victoria, Iruya es un exponente máximo de la adaptación humana al relieve de montaña. Geográficamente, el pueblo parece suspendido en una ladera a 2.780 metros de altura, rodeado por los ríos Iruya y Milmahuasi.

Durante el periodo de Carnaval, Iruya se convierte en un centro de gran valor antropológico. Las ceremonias del desentierro del diablo y los bailes de cuadrillas reflejan un sincretismo cultural donde las raíces prehispánicas se mantienen vigentes. A diferencia de otros centros turísticos, este destino ofrece una experiencia de desconexión casi total. Su ubicación lo convierte en el sitio ideal para un descanso reparador, basado en la observación del paisaje, el contacto con la naturaleza y las culturas locales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La laguna de San Miguel del Monte es uno de los atractivos principales para el verano. 

Los mejores 3 lugares accesibles para hacer una escapada de Buenos Aires en Carnavales

Los pueblos de Uruguay que se convierten en tendencia de Turismo

Calles empedradas, ruta de vino y una atracción única: así es el pueblo de Uruguay que todos visitan desde Argentina

El atardecer en Buenos Aires se puede disfrutar de una forma única.

El atardecer en Buenos Aires se puede vivir de una forma particular y es un paseo inolvidable: como es

El destino de Córdoba que enamora a más de uno.

Ni Carlos Paz ni Villa General Belgrano: el pueblito de Córdoba perfecto para amantes del senderismo

Villa General Belgrano, turismo serrano y descanso en el corazón de Argentina.

Turismo en Argentina: el paraíso con tintes alemanes y sierras que enamora a jubilados

Tolar Grande se distingue por la hospitalidad de su gente, sus paisajes inolvidables y sus tradiciones, convirtiéndose en un destino turístico imperdible.

Turismo en Argentina: es un pueblito de 300 habitantes y tiene paisajes de película

Rating Cero

¿Quién renunció a Olga?

Una figura renunció a Olga y causó enojo en el canal

Leo García sorprendió con un cambio físico que acompañó su momento musical.

La impresionante transformación de Leo García: es otra persona

Chino Darín confirmó que el bebé que tuvo con Úrsula Corberó es un nene y se llama Dante

El Chino Darín confirmó el sexo y nombre del bebé que tuvo Úrsula Corberó: "Fue una experiencia muy fuerte"

Ahora, llegó a la gran N roja una serie sorprendente estadounidense que fue furor en cines en el 2016, Animal Kingdom, y en este momento está en el top ten de las más vistas en este sitio web. 
play

Cuál es la trama de Animal Kingdom, la serie que fue un éxito, llegó a Netflix y ya está entre lo más visto

Johansson es una de las pocas Vengadores originales cuyo regreso al UCM no está confirmado tras Endgame. En el último filme sobre el grupo de superhéroes, Natasha se sacrifica lanzándose al vacío en Vormir para que los demás puedan hacerse con la Gema del Alma y así traer a todo el mundo de vuelta tras el chasquido de Thanos.

Fue una de las mejores películas de los últimos años de Marvel y Scarlett Johansson había pedido que su nombre no aparezca: cuál es

El relato se adentra en la intimidad del clan Cody, una familia que detrás de una fachada despreocupada esconde una estructura criminal tan organizada como implacable.
play

Esta serie de crimen y drama tiene 6 temporadas y desde que llegó a Netflix es de lo más visto: cómo se llama

últimas noticias

play
Diego Valdés volvió a ser titular y respondió con una actuación decisiva.

De casi ni jugar en el semestre pasado a ser uno de las figuras del Torneo Apertura 2026

Hace 8 minutos
¿Quién renunció a Olga?

Una figura renunció a Olga y causó enojo en el canal

Hace 19 minutos
A partir de aquí, podemos iniciar un camino distinto, apostar por unas ventanas que además, de aislarlos del calor y del frío, son esenciales para nuestro confort.

Adiós a las cortinas: la nueva tendencia con tecnología que promete cambiar tus ambientes

Hace 20 minutos
El acompañamiento familiar y escolar cambió el rumbo.

La emocionante historia de Gino: el diagnóstico reveló que no iba a poder leer nunca, pero superó todas las expectativas

Hace 27 minutos
Esta asignación está destinada a personas que se encuentren dentro de los grupos alcanzados por el sistema de asignaciones familiares.

Cómo acceder a los $75.207 que ya está depositando ANSES por nacimiento

Hace 32 minutos