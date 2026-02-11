11 de febrero de 2026 Inicio
Turismo en Argentina: el pueblito fuera del radar que fue premiado y tenés que conocer

Esta joya del norte argentino conquistó el máximo galardón internacional por combinar naturaleza excepcional, patrimonio cultural y turismo responsable

Logró destacarse entre más de 270 candidatos provenientes de 65 naciones diferentes.

  • Maimará, un pequeño pueblo jujeño de 5.000 habitantes enclavado en la Quebrada de Humahuaca, fue distinguido por la Organización de las Naciones Unidas para el Turismo como el "Mejor Pueblo Turístico del Mundo 2025".

  • La localidad se impuso entre más de 270 postulantes de 65 países gracias a su paisaje natural único, la preservación de su identidad cultural y su apuesta por un modelo de desarrollo sustentable.

  • Su economía gira en torno a la agricultura, la producción de flores y la elaboración de vinos de altura, mientras mantiene vivas tradiciones ancestrales como la celebración de la Pachamama y el Carnaval.

  • El Tren Solar de la Quebrada impulsó el crecimiento del turismo en la zona, multiplicando la oferta de hospedajes y posicionando al pueblo como destino imperdible del norte argentino

Maimará conquistó el reconocimiento más importante del turismo mundial al consagrarse como el "Mejor Pueblo Turístico del Mundo 2025" en la ceremonia de los Best Tourism Villages organizada por ONU Turismo en Huzhou, China. La pequeña localidad jujeña, ubicada en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, logró destacarse entre más de 270 candidatos provenientes de 65 naciones diferentes.

El jurado internacional valoró especialmente tres aspectos fundamentales: su entorno natural excepcional, su profundo compromiso con la preservación de las tradiciones culturales y su modelo de turismo sustentable que integra las costumbres ancestrales con una economía basada en la producción agrícola, el cultivo de flores y la elaboración de vinos de altura. Este destino del norte argentino, que pertenece al departamento de Tilcara y es habitado por poco más de 5.000 personas, se impuso gracias a su capacidad de mantener intacta su identidad mientras desarrolla una propuesta turística responsable.

Situada junto a la icónica Paleta del Pintor, una formación geológica de múltiples colores que representa uno de los escenarios más impactantes y fotografiados de la región, la vida del pueblo transcurre alrededor del río Grande y en conexión profunda con la Pachamama. Por otro lado, la incorporación del Tren Solar de la Quebrada cambió la dinámica económica del lugar, aumentando de manera importante la cantidad de visitantes y generando la apertura de nuevos espacios de alojamiento, hosterías y complejos para el turismo.

Maimara

Dónde queda Maimará

Maimará se localiza en plena Quebrada de Humahuaca, dentro de la provincia de Jujuy, formando parte del departamento de Tilcara. Este pueblo del norte argentino se ubica a 77 kilómetros de distancia de San Salvador de Jujuy, a apenas 8 kilómetros de Tilcara y a 19 kilómetros de Purmamarca, posicionándose como una escala perfecta para quienes exploran esta ruta turística.

Maimará

Qué puedo hacer en Maimará

Las opciones de experiencias y atractivos en esta localidad jujeña son amplias y variadas:

  • Conocer la Paleta del Pintor, espectacular formación rocosa compuesta por cerros de variados colores sobre los que se asienta el pueblo, pertenecientes a los periodos terciarios y cuaternarios
  • Visitar las plantaciones florales con cultivos de rosas, gladiolos y claveles que pintan el paisaje.
  • Conocer las bodegas de altura donde se elaboran vinos en condiciones extremas, aprovechando las particularidades únicas del terroir de la quebrada
  • Recorrer los campos de cultivo en San Pedrito para apreciar vistas de texturas, tonalidades y diversas plantaciones de viñas
  • Sumarse a la Vendimia del Bayeh, festival anual que celebra el vino, el arte, la música y los sabores locales en un festejo de la cultura vitivinícola de altura
  • Probar la cocina típica jujeña con preparaciones tradicionales como picante de lengua, locro, humita, estofado y empanadas jujeñas
  • Degustar dulces regionales como arroz con leche, mazamorra y empanadillas de cayote que representan la tradición gastronómica del lugar
  • Formar parte de la fiesta de la Pachamama, celebración ancestral que rinde homenaje a la Madre Tierra y preserva las tradiciones andinas
  • Recorrer la Posta de Hornillos, lugar histórico situado a 3 kilómetros de la entrada sur que funcionó como cuartel general de vanguardia del Ejército de la Independencia, actualmente convertido en museo restaurado
  • Explorar el Antigal de Hornillos, patrimonio arqueológico que resguarda evidencias de presencia humana en la Quebrada desde hace 10 milenios
  • Caminar por el Cementerio Nuestra Señora del Carmen, colorido y emplazado en lo alto de una loma para fortalecer la conexión con el Tata Inti, con arquitectura de bóvedas del siglo XX
  • Descubrir el Puente Natural, hermosa formación geológica situada a 3,5 kilómetros moldeada por el agua y el viento a través de los años
  • Visitar el Antigal Iruyto, sitio sagrado para los habitantes actuales de Maimará y los pueblos originarios que habitaban la región en tiempos prehispánicos
  • Conocer la Antigua Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria de la época Colonial
  • Recorrer el Molino de Chicapa, antiguo establecimiento harinero de 1888 construido con materiales de la zona y piedras traídas desde Iruya
  • Viajar en el Tren Solar de la Quebrada, que brinda un recorrido panorámico a lo largo de los cerros multicolores conectando Maimará con otros destinos
Maimara

Cómo llegar a Maimará

Para llegar a Maimará desde San Salvador de Jujuy es necesario transitar 77 kilómetros por la Ruta Nacional 9 que cruza la Quebrada de Humahuaca, en un viaje que permite contemplar los paisajes multicolores característicos de la comarca. El pueblo se localiza a solamente 8 kilómetros de Tilcara y a 19 kilómetros de Purmamarca, haciendo más fácil su incorporación en el itinerario clásico de la Quebrada.

Los viajeros pueden acceder en auto propio, en micro con conexiones regulares que vinculan las principales localidades de la quebrada con una duración aproximada de 2 horas desde la capital provincial, o mediante el Tren Solar que ofrece un trayecto panorámico exclusivo mientras se traslada entre los distintos pueblos. Desde Buenos Aires y las provincias del centro del país se accede por las Rutas Nacionales 9 y 34, mientras quienes no tengan auto también pueden acercarse por medio de micros de laga distancia y en avión.

