6 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Cuáles son los mejores planes para hacer solo en Buenos Aires y como moverse

La Ciudad ofrece experiencias variadas para recorrer a tu propio ritmo.

Por
La oferta de actividades no sólo tienen cobertura los fines de semana.

La oferta de actividades no sólo tienen cobertura los fines de semana.

Guía Turista :: Argentina
  • Buenos Aires ofrece múltiples actividades para recorrer en solitario, desde paseos urbanos hasta experiencias culturales.
  • La ciudad se destaca por su diversidad de barrios, cada uno con identidad propia y propuestas distintas.
  • Viajar solo por la capital argentina es una experiencia posible si se toman recaudos básicos.
  • El transporte público permite moverse de forma práctica y económica por los principales puntos turísticos.

Buenos Aires es un destino que invita a explorarlo a ritmo propio, con diversas opciones para quienes deciden recorrerla con o sin compañía. Sus avenidas, barrios históricos y espacios verdes permiten disfrutar de la ciudad de manera flexible. Este destino se caracteriza por una fuerte impronta cultural, una gastronomía reconocida y una vida urbana intensa durante todo el día. A esto se suma una infraestructura pensada para el turismo, con propuestas que se adaptan tanto a visitas breves como a estadías más largas.

Un espacio verde encantador a poca distancia de la playa. 
Te puede interesar:

Vacaciones en la Costa Atlántica: el hermoso vivero para visitar cuando la playa está fresca

Caminar sus calles, perderse entre cafés tradicionales o sumarse a actividades culturales forman parte de una experiencia que mezcla curiosidad, autonomía y descubrimiento personal, en un entorno que sorprende por su vitalidad. La oferta de actividades no sólo tienen cobertura los fines de semana, sino también hay opciones para disfrutar en cualquier horario, barrio y día, e incluso sin gastar demasiado gracias a la gran cantidad de planes gratuitos que se pueden realizar.

casa-rosada-buenos-aires

Qué planes son ideales para hacer solo en Buenos Aires

Recorrer el centro histórico es uno de los primeros pasos para conocer la ciudad. La Plaza de Mayo y sus alrededores concentran edificios emblemáticos como la Casa Rosada, el Cabildo y la Catedral Metropolitana, puntos importantes para entender la historia porteña. Desde ahí se puede continuar hacia barrios tradicionales como San Telmo, donde los domingos la feria callejera suma música, antigüedades y movimiento constante.

Otro paseo habitual es La Boca, especialmente la zona de Caminito, reconocida por sus fachadas coloridas y expresiones artísticas. En contraste, Puerto Madero ofrece recorridos más tranquilos junto al río, con senderos amplios y una postal moderna de la ciudad. Recoleta y Palermo, en tanto, destacan por sus parques, museos y circuitos gastronómicos.

caminito

La propuesta cultural se completa con experiencias vinculadas al tango, ya sea en milongas tradicionales o espectáculos para visitantes. También hay opciones como museos, clases de baile, recorridos guiados, como también la posibilidad de recorrer cualquier lugar de la ciudad sin rumbo fijo.

Museo Nacional de Bellas Artes

Cómo podés movilizarte en Buenos Aires

El transporte público es uno de los principales aliados para desplazarse por la ciudad. Colectivos y Subte cubren gran parte del territorio urbano y funcionan con la tarjeta SUBE, que se consigue fácilmente en quioscos y estaciones o con tarjeta de crédito o débito.

Para quienes prefieren una alternativa guiada, el bus turístico recorre los puntos más visitados y ofrece paradas estratégicas con información sobre cada zona. Esta modalidad es útil para ubicarse los primeros días o para llegar a barrios más alejados. Una vez en destino, caminar es una de las mejores formas de conocer Buenos Aires. Muchos barrios invitan a recorrerlos a pie, observar su arquitectura, entrar a cafés históricos o sumarse a free tours que aportan contexto y datos curiosos sobre la ciudad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se celebrará en febrero, con shows musicales y stands de comida. 

La escapada cerca de Buenos Aires para celebrar la Fiesta de la Frambuesa

Una alternativa atractiva para quienes buscan una escapada de fin de semana distinta.

Así es Santiago Vázquez, el pueblo uruguayo que guarda secretos y es ideal para una escapada de fin de semana

Es un pueblo famoso por sus gastronomía y sus fiestas nacionales. 

Vacaciones en Salta 2026: el pueblito que te enamora con sus peñas y celebraciones tradicionales

La Casualidad, el pueblo fantasma que sorprende al turismo en Salta.

Turismo en Argentina en febrero 2026: el pueblo fantasma que llama la atención por su nombre

Costa Atlántica 2026.

Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: las mejores 3 playas secretas que podés conocer

El espacio se aleja de los formatos habituales de la escena porteña y recupera la lógica de los patios interiores.

Este patio colonial está por Chacarita y es una salida única para hacer en Buenos Aires: como se llama

Rating Cero

El actor participó de Los Simuladores y otras importantes ficciones nacionales.

Murió un reconocido actor de Los Simuladores, Rincón de Luz y Los Roldán

La conductora explicó que desconoce el origen de la deuda millonaria.

Wanda Nara pagó una fortuna para saldar sus multas de tránsito: cuál fue la cifra millonaria

Las nuevas incorporaciones en Netflix que te sorprenderán
play

Una serie de comedia y fantasía estrenó su nueva temporada en Netflix y es de lo más visto: cómo se llama

Las internas entre los participantes del reality trascendieron del set de grabación.

Escándalo en Masterchef: aseguran que la relación entre Ian Lucas y el Chino Leunis está terminada

La actriz dejó en claro que la relación se apoya en el afecto, la cercanía y una historia compartida.

Sofía Gala aclaró los rumores que la vinculaban con Fito Páez y dejó todo a la vista: ¿están en pareja?

El estreno de Netflix que ya fue nominado en los Oscars.
play

Esta historia combina amor y tragedia, fue un gran estreno de Netflix y está nominada a mejor película de Los Oscars: como se llama

últimas noticias

El actor participó de Los Simuladores y otras importantes ficciones nacionales.

Murió un reconocido actor de Los Simuladores, Rincón de Luz y Los Roldán

Hace 5 minutos
La conductora explicó que desconoce el origen de la deuda millonaria.

Wanda Nara pagó una fortuna para saldar sus multas de tránsito: cuál fue la cifra millonaria

Hace 31 minutos
Un experto en longevidad reveló qué bebida hay que tomar antes del café para reducir el impacto

Un experto en longevidad reveló qué bebida hay que tomar antes del café para reducir el impacto

Hace 31 minutos
Esta infracción es la más alta en Buenos Aires.

Esta es la infracción que en Buenos Aires tiene una multa que supera los 3 millones de pesos

Hace 33 minutos
La lesión muscular de un jugador pone en duda su presencia en el duelo internacional.

A semanas de la Finalissima, la Selección argentina recibió una pésima noticia

Hace 36 minutos