11 de noviembre de 2026 Inicio
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Video: la emoción de Javier Milei al despedir al papa León XIV en Ezeiza

El Presidente abrazó al Sumo Pontífice en la pista del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, antes de subir al avión que lo llevará a Perú.

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El mandatario saludó al Santo Padre.

El mandatario saludó al Santo Padre.

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El presidente Javier Milei despidió al papa León XIV en la pista del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, minutos antes de que el Sumo Pontífice aborde el avión que lo llevará hacia Lima, la capital de Perú, donde permanecerá seis días.

El papa León XIV con Javier Milei en la Casa Rosada.
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León XIV saludó al canciller Pablo Quirno y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mientras se preparaba para ingresar al avión que lo trasladaría hacia Perú, donde continuará su histórica gira en Sudamérica. Tras ese momento, el mandatario se emocionó a las lágrimas cuando se encontraba junto al líder de la Iglesia Católica cerca de las escaleras de la aeronave.

"Gracias por esto, esta es su casa. Lo esperamos", le expresó el mandatario al Sumo Pontífice mientras se estrechaban las manos. En tanto, previamente el jefe de Estado lo había recibido el domingo en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery y luego se reunieron a solas en la Casa Rosada.

Tras el encuentro con Milei y un grupo de argentinos y argentinas en Aeroparque, León XIV se dirigió a Retiro y participó de un homenaje al General José de San Martín junto a Quirno.

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