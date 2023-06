Una pareja de argentinos comparte en redes lo que encuentran tirado en las calles de Australia

Una pareja de argentinos comparte en redes sociales lo que encuentran en las calles de Australia . Mediante un video subido a Instagram y TikTok, mostraron desde muebles a pequeños electrodomésticos que la gente ya no usa y dejan en las veredas. "No dejamos de sorprendernos de las cosas que tira la gente" , señalaron.

En esta ocasión, una pareja de argentinos publicó un video donde se puede ver lo que los australianos tiran en la calles bajo el nombre de "Cirujeando en Australia".

"No dejamos de sorprendernos de las cosas que tira la gente, tranquilamente podemos amueblarnos un departamento de forma gratuita", describen en la grabación.

Australia pareja basura 15-6-23.png

La pareja describe que en la calle encontraron cajoneras, mesitas, lámparas, alfombras, tostadoras, etc. "Algunas cosas tal vez necesitan arreglo y otras están como nuevas", explicaron en el video.

Ambos señalaron que lo primero que pudieron llevarse fue una cafetera Nespresso junto a siete cápsulas, que si bien la probaron y encendía, no salía el agua. Después, un espumador de leche que les funcionó perfectamente y una televisión de 50 pulgadas, que no se terminaron llevando porque no la necesitaban.

