Una famosa cantante mostró la moda que tienen a las axilas como protagonistas y sorprende a todos: cuál es

La artista impactó en la Semana de la Moda de París 2025 y lució un gesto estético que desafía los estándares tradicionales y reabre el debate sobre libertad, belleza y autoexpresión en la cultura pop.

Rosalía mostró la moda que tiene a las axilas como protagonistas y sorprende a todos.

Una famosa cantante mostró la moda que tiene a las axilas como protagonistas y sorprende a todos: este gesto, lejos de pasar inadvertido, fue captado por fotógrafos, analizado en redes sociales y comentado por expertos en moda; ¿cuál es?

Conocé qué dicen los expertos sobre este comportamiento
En cuestión de horas, se convirtió en uno de los temas más discutidos del evento, no solo por su originalidad, sino por el mensaje que transmite sobre autonomía corporal y libertad de expresión.

Parte del impacto de este gesto radica en su capacidad para incomodar. Al enfrentarse a una audiencia global con una propuesta que desafía expectativas, la interprete mundial logra abrir conversaciones que van más allá de la tendencia. Su propuesta no busca complacer, sino provocar reflexión: ¿por qué seguimos considerando ciertos rasgos naturales como tabú?, ¿Qué implica apropiarse del cuerpo desde una mirada estética?. La artista catalana confirma una vez más que su influencia va mucho más allá de la música. Cada aparición pública es una oportunidad para repensar los estándares que damos por sentados.

Rosalia Semana de la Moda

Cómo es la moda que reveló Rosalía sobre las axilas

En plena Semana de la Moda de París 2025, Rosalía volvió a dejar claro que su lenguaje estético no conoce límites. La artista española sorprendió a todos con un gesto beauty que rápidamente se hizo viral: apareció en el evento con el vello de sus axilas teñido de blanco, un detalle disruptivo que reabre el debate sobre la autoexpresión, el cuerpo y la belleza en el siglo XXI.

Lejos de ser un simple experimento, la elección de Rosalía se sintió como una declaración de intenciones. En un mundo donde la depilación sigue siendo una norma social profundamente arraigada, mostrar y además teñir el vello corporal es un acto político. Y más aún cuando quien lo hace es una de las figuras más influyentes de la música y la moda a nivel global.

Para su aparición en París, la cantautora apostó por un estilismo vanguardista: un conjunto blanco y negro con aire gráfico, compuesto por un top halter bicolor con nudos y tiras en movimiento, y una falda plisada asimétrica con aberturas laterales. La elección estética jugaba con la dualidad entre rigidez y fluidez, y servía de marco perfecto para el detalle que captó la atención de todos: sus axilas teñidas de blanco.

No es la primera vez que Rosalía utiliza su imagen para cuestionar cánones establecidos. En 2023, durante la ceremonia de los Latin Grammy Awards, la cantante apareció con las cejas peinadas de forma escultórica, desafiando la idea de perfección facial. Ahora, con el vello teñido, da un paso más en esa exploración, apostando por una belleza que se aleja del ideal tradicional para acercarse a un territorio más artístico, libre y personal.

